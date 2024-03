Descoperă-ți viitorul în cel mai nou proiect rezidențial din Ploiești

Ești în căutarea unei locuințe care să redefinească confortul și eleganța într-o zonă în plină transformare? Ei bine, ai ajuns unde trebuie: Pleiades Residence este punctul culminant al reinventării zonei de sud a orașului Ploiești!

Pleiades Residence este parte integrantă a unuia dintre cele mai ambițioase proiecte de regenerare urbană din oraș, dezvoltat de Prime Kapital. În acest moment, proiectul este în plină pregătire de întâmpinare a noilor locatari din cele două clădiri finalizate. Este momentul perfect să faci parte din această călătorie captivantă către un stil de viață modern și sofisticat.

Ce poți aștepta de la Pleiades Residence?

Apartamente spațioase: Fiecare apartament este gândit cu atenție pentru a-ți oferi confortul pe care îl meriți. Acestea sunt compartimentate eficient, cu suprafețe generoase, tavane înalte de 2,70 m și ferestre cu înălțimea de 2,20 m, pentru a asigura pătrunderea luminii naturale pe tot parcursul zilei.

Clădiri moderne construite la standard nZEB: Pleiades Residence integrează standardul nZEB, pentru că folosește vată minerală bazaltică pentru izolarea termică a fațadei și încălzire prin centrală de bloc.

Peisaje uimitoare: Înconjurați de peisaje încântătoare și amenajări peisagistice atent concepute, vei simți mereu o legătură specială cu natura și cu comunitatea ta. În plus, pentru a asigura o atmosferă plăcută și sigură, in Faza 1, am instalat 46 de stâlpi de iluminat cu tehnologie LED în jurul clădirilor, pentru a evidenția frumusețea și siguranța fiecărui spațiu.

Apartamente cu grădină: Toate apartamentele situate la parter beneficiază și de grădini proprii, îngrădite cu gard metalic instalat pe fundații izolate din beton.

Rezistență: La proiectarea structurii de rezistență au fost utilizate unele dintre cele mai performante programe la momentul actual, folosite pentru proiectarea celor mai înalte și spectaculoase clădiri din lume.

Spații comerciale aproape de casă: Cu centrul comercial în apropiere și o varietate de facilități recreative și culturale, vei avea mereu ceva de făcut și de explorat în timpul liber.

Comunitate: La Pleiades Residence, nu doar locuiești, ci faci parte dintr-o comunitate frumoasă, unde vecinii îți vor deveni rapid prieteni.

Arhitectură modernă: Pentru arhitectura clădirilor din Pleiades Residence, Prime Kapital a ales să colaboreze cu ADN BA, birou de arhitectură cu sediul în București, cu un portofoliu impresionant și câștigător al mai multor premii importante în domeniu. Anul trecut, proiectul Avalon Estate dezvoltat de Prime Kapital a cărui arhitectură a fost gândită tot de ADN BA, a primit premiul secțiunii „Arhitectură construită / arhitectura locuinței colective” în cadrul Anualei de Arhitectură București – ediția a XXI-a 2023.

În plus, în semn de bun venit, dezvoltatorul a decis să îi întâmpine pe noii membri ai comunității cu un dar de casă nouă care să fie nu doar plăcut, ci și util: Cardul VIP. După semnarea Antecontractului de Vânzare-Cumpărare, vei primi un card unic, care îți facilitează accesul la o paletă variată de reduceri și oferte exclusive, oferite de partenerii noștri premium. Indiferent dacă îți amenajezi casa, dacă vrei să faci shopping pentru cei mici sau dorești să te răsfeți cu delicatese, Cardul VIP îți va deschide porțile către o experiență de cumpărături unică.

