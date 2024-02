Târgul de mărțișoare de la Câmpina, „Mărțișor la Castel”, o surpriză foarte plăcută

Sâmbătă, 24 februarie 2024, a fost ziua în care s-a inaugurat Târgul „Mărțișor la Castel”, un târg de sezon în incinta curții Castelului Iulia Hașdeu din Câmpina. Bineînțeles că nu puteam să ratez ocazia unui astfel de târg în Prahova, așa că ziua de sâmbătă a avut ca scop – direcție Câmpina: „Mergem la Târgul de Mărțișoare!”, am decretat. Păi putea cineva să mă contrazică?

- Publicitate -

Nu am ajuns la prima oră, ba chiar, plecând de acasă după ora prânzului, am ajuns cu o oră și ceva înainte de ora închiderii. Nu știu de ce am bombănit tot drumul că n-o să am timp să mă uit la tot ce e acolo pentru că, îmi imaginam eu, curtea din spatele castelului urma, în imaginația mea, să fie plină de tarabe.

Nu numai că nu era plină, ci erau, cu totul șase – șapte tarabe, dintre care vreo două nedeschise încă. Dezamăgire maximă pentru mine! Mi-a trecut însă repede dezamăgirea pentru că, încă de la primul stand, am văzut că este vorba de cu totul altceva, nu de mărțișoarele coclite pe care le găsești în fiecare an în față la Big, în Ploiești, de exemplu.

După a doua tarabă, lucrurile deveneau cu totul interesante și, deși te gândești că e vorba „doar de mărțișoare”, nu e chiar așa… Mărțișoarele acelea pe care le văd în fiecare an în Ploiești, „tinichele made in China”, nu se găseau pe nicio tarabă din cele cinci-șase deschise. Deși doar câteva la număr, multitudinea de produse care pot fi văzute la acele tarabe satisface cu siguranță pretențiile cuiva care caută ceva autentic, original.

Citește continuarea pe www.vacanta-ta.ro.