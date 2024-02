Recomand Piaţa Artizante pentru calitatea produselor și pentru show-urile care o fac… altfel

„Uite, e ceva concert miercuri după-amiază la piața aia de care tot aud în ultima vreme. Am văzut pe Facebook…”, mi-a spus soțul luni, când am ajuns acasă. „Concert într-o piață?!?! Vorbești serios? Hai că pe-asta trebuie să o văd!”, i-am răspuns, așa că programul a fost stabilit pentru miercuri seară: Mergem la Piața Artizante să vedem ce-i cu concertul ăla și apoi vedem noi cum ne mai „învârtim”. Doar e 14 februarie, nu?

Da, ideea de piață asociată cu concerte live pare puțin deplasată și, tocmai de aceea, am zis că trebuie să văd despre ce e vorba. Mai ajunsesem o singură dată la Piața Artizante, într-o dimineață, pe fugă, în drum spre altă destinație. M-am oprit atunci să iau o cafea și ceva de mâncare și am fost puțin dezamăgită. Auzisem de ea și mă așteptam la altceva, dar, la 10 dimineața, era aproape pustie. Am luat cafea și un pateu și am plecat mai departe. Nu-mi închipuiam că acolo poate avea loc un concert…

Cu totul altfel stăteau lucrurile la Artizante miercuri, la ora 17:30, la cât am ajuns noi acolo…

În primul rând m-a șocat parcarea care era aproape plină. În al doilea rând era o forfotă de nedescris, cam așa cum este, de obicei, dimineața în piețe. Și atunci mi-am dat seama că, într-adevăr, Artizante este astfel.

Atunci când majoritatea piețelor se închid, ea se deschide. La ora 17:30, după o zi de muncă, oamenii vin să se relaxeze… la piață. Ciudat, dar adevărat! N-am crezut așa ceva!

Cum am intrat, pe mijloc, la mese, erau oameni cu pahare în față și cu niște farfurii cu paste. Și așa am aflat că miercuri seară nu era doar despre un concert ci era și despre o sesiune „demo” de paste cu parmezan și, opțional, cu trufe. Hmmm…

Un show culinar pe lângă cel muzical

Am stat, bineînțeles la rând, să vedem cum sunt acele paste, pentru că modul de preparare era de-a dreptul inedit. Într-o roată mare de parmezan se turnau pastele fierbinți și erau amestecate acolo până când parmezanul topit „se lipea” la propriu de acestea. La final, înainte de a se pune în castronele de unică folosință, întrebarea era inevitabilă: „Cu trufe sau fără?”. Dacă răspunsul era afirmativ, urma o lingură de trufe tocate care dădeau savoarea finală pastelor. Un adevărat deliciu!

