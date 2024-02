Am fost cu copilul la Superpietonii Zurli la Ploiești. Comercialul a stricat magia, din păcate

Pe 7 februarie seara, am ajuns la Cinema City în Ploiești, pentru filmul Superpietonii Zurli. Puștoaica noastră în vârstă de 6 ani se distrează cu Zurli de vreo doi ani, așa că am considerat că îi facem o bucurie dacă o ducem la o proiecție în prezența echipei. Am luat-o și pe prietena ei, pentru a se bucura complet amândouă și, miercuri seară, am mers la film cu două copile de 6 ani după noi.

Știam de la Klaus & Barroso ce înseamnă „proiecție în prezența echipei” așa că am mers cu jumătate de oră mai devreme pentru a avea, ne imaginam noi, timp de două poze cu gașca, pentru că am crezut că „va fi omor”. Ce să facă?!?!?! Jumătate de oră?!?!?! Păi noi nici cu gândul n-am gândit ce putea să fie acolo…

Pentru data de 7 februarie au fost programate la Cinema City trei proiecții în prezența echipei: una de la ora 19:00, una de la 19:20 și una de la 19:40. Cred că publicul de la toate trei proiecțiile era adunat, la ora 18:30, în zona „de popcorn” a mall-ului. Coada „la poze” era imensă. Îmbulzeala de la Klaus & Barroso fusese, clar, o stradă în pandemie față de omorul efectiv de la Gașca Zurli. Și unde mai pui că nici măcar nu erau toți, lipseau tocmai Fetița Zurli și tanti Prezentatoarea. Dar nah… Ploiești… cine se deranjează pentru orașul gri de provincie?

Revenind la coadă… nu aveam cum să stăm la așa ceva și, recunosc, nici puștoaicele noastre nu manifestau vreo nerăbdare să stea la coadă și să facă poze. Și-au manifestat doar dorința de a avea și ele, la gât, eșarfă galbenă de superpieton. A fost simplu, pentru aceea nu se stătea la coadă, așa că le-am făcut rost imediat.

„Vreți să stați la coada asta să faceți poze?”, le-am întrebat. „Nuuuuu! Popcorn! Nachos!”, a venit răspunsul lor, așa că am scăpat de o grijă.

Ceea ce nu am înțeles a fost motivul pentru care unii părinți își țineau copiii la acea coadă, când pe fața micuților se citea clar lipsa de chef. Ajunși în față acești părinți își împingeau copiii, deja storși de vlagă și fără niciun chef, în brațele personajelor și îi pozau. Mă întrebam pentru ce stau la coadă acești părinți? Pentru că era evident că nu pentru copii…

Lipsă de respect pentru copii și părinți

Fetele noastre erau mai nerăbdătoare să ajungă în sală și să vadă filmul decât să stea la coadă pentru poze. Am sperat din suflet că se va întâmpla ca data trecută și că echipa filmului va veni în sala de cinema la final. Nu s-a întâmplat însă asta, de această dată personajele Zurli au venit înainte de începerea filmului. Stresant!

De ce? Pentru că filmul era programat să înceapă la ora 19:00. Păi la ora 19:20 abia au apărut în sală cei patru reprezentanți ai Găștii Zurli. Stătuseră să termine pozele presupun… sau nu știu. Cert este că cele mici deja își pierduseră răbdarea. Și nu numai ale noastre. Era o întreagă agitație în sală.

Se știe că, înainte de filme sunt reclame. Păi filmul de la ora 19:00 a fost întârziat cu aproximativ 30 de minute, ce răbdare mai aveau copiii din sală?

Dacă ale noastre, fiind mai mărișoare, și tot începuseră să se agite, cei de 4-5 ani erau deja greu de stăpânit. Și, în aceste condiții, după vizita și urările de bine ale membrilor echipei filmului, a început un film de 83 de minute. Care ar fi trebuit să țină copiii atenți.

Poate ceva mai multă acțiune în film n-ar fi stricat

Filmul a fost, evident, unul pentru copii dar… spre mediocru să spunem. Una este un spectacol interactiv pe scenă și alta un film de aproape o oră și jumătate în care nu se întâmplă aproape nimic.

Îmi aduc aminte filemele pentru copii de când eram noi mici, acelea aveau acțiune, acesta… nu prea a avut!

Da, latura educativă a fost transmisă (nu știu cât a ajuns la copii) dar am observat, din păcate, tot mai mult influența „parentingului” modern care pune copiii pe un piedestal. Aici însă este chestie de educație, de concepții, nu are sens o discuție…

Având copii, am ani de zile de când urmăresc, vreau – nu vreau, Gașca Zurli. Spectacolele lor au fost întotdeauna aproape de public, aproape de copii. De fiecare dată am căutat să-mi duc copiii, atât cât și-au dorit, la spectacole și tocmai din acest motiv am zis să merg și la primul film marca „Zurli”. Din păcate nu a fost deloc ce speram să fie…

Prea multă „comercializare” strică

„Zurli” s-a comercializat mult în ultima perioadă, au apărut fel de fel de materiale publicitare, cum era și normal, dar ar fi fost bine dacă s-ar fi limitat la păpuși și joculețe. Odată cu lansarea filmului Superpietonii și a spectacolelor susținute de mascote, „Maya și mascotele”, au intrat parcă în alt registru și și-au pierdut mult tocmai din farmecul care îi făcea unici.

Mai bine rămâneau la spectacolele clasice, chiar dacă mai rare, decât la acest nivel „comercial” la care au ajuns și care le știrbește mult din farmecul și magia pe care le aveau.

În opinia mea filmul Superpietonii nu merită, mai ales dacă este vorba de copii mici. Un copil sub 6 ani (așa cum erau mulți în sală) nu are cum să stea o oră jumătate să vadă… o proiecție pe un ecran, nici chiar dacă este Zurli în prim-plan. Deci, dacă alegeți să mergeți cu copiii la acest film, măcar luați-vă bilete mai aproape de ieșire. Este posibil, la un moment dat, să vă felicitați pentru această alegere… 😉