Ziua Îndrăgostiților sărbătorită cu muzică la Filarmonica „Paul Constantinescu” din Ploiești

Valentine`s Day, celebrată pe 14 februarie în fiecare an, este un prilej de bucurie chiar dacă pentru noi, românii, nu este o sărbătoare tradițională. La Filarmonica din Ploiești orice motiv de bucurie este sărbătorit cu muzică de calitate, iar acest 14 februarie nu face excepție.

- Publicitate -

„14 februarie este Ziua Internațională a îndrăgostiților (Valentine`s Day) și, deși nu este o sărbătoare specifică culturii noastre, ne bucurăm de fiecare motiv de celebrare care ne iese în cale. Și, evident, de fiecare ocazie în care putem organiza un eveniment „tematic”, menit să ne apropie și mai mult de dumneavoastră dar și să vă oferim surprize și seri inedite, originale, în cea mai relaxantă și frumoasă companie.

Recitalul din 14 februarie este dedicat acestei sărbători intrată recent și-n tradițiile poporului român. Se pare că prima oară Valentine`s Day a fost sărbătorită în anul 496, în perioada vechiului împeriu Roman. Legenda spune că în urma crezului că bărbații căsătoriți sunt slabi și, prin urmare, soldați vulnerabili, Împăratul Claudiu II ar fi interzis căsătoriile.

Un preot din Roma, Valentin, a continuat însă oficierea căsătoriilor pe ascuns, nesocotind astfel ordinul împăratului, motiv pentru care a fost pedepsit de către acesta cu închisoarea, urmând a fi executat. În perioada întemnițării sale s-ar fi îndrăgostit de fiica temnicerului căreia i-ar fi trimis o scrisoare în ziua în care a fost dus pentru a fi omorît; scrisoarea a fost datată 14 februarie și semnată „de la Valentinul tău”.

Astăzi, Ziua îndrăgostiților este una dintre cele mai populare sărbători, adoptată de majoritatea țărilor din lume.

Noi o vom sărbători în stilul nostru, prin muzică, declarându-ne astfel dragostea pentru artă, pentru frumos, pentru public. Vă învităm la un recital cameral superb, un cadou minunat pentru cei din jurul dumneavoastră. Artiștii serii mezzosoprana Maria Miron Sîrbu, tenorul Liviu Iftene și pianista Diana Ionescu vor interpreta lucrări de W.A. Mozart, G. Donizetti, P. Tosti, Ch. Gounod, C.A. Bixio, E. Di Lazzaro, pagini celebre care vă vor bucura sufletul. Miercuri, 14 decembrie 2024, ora 19.00, la Filarmonica Paul Constantinescu – Ploiești

Vă așteptăm cu drag și cu multe surprize! Will you be our Valentine?”, au lansat provocarea reprezentanții Filarmonicii „Paul Constantinescu” din Ploiești.

Bilete online: https://filarmonicaploiesti.ro/…/recital-cameral-14…/

- Publicitate -

Bilete virtuale: https://virtualconcerthall.ro/…/bilet-virtual…/