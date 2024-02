Gaufre belgiene – vlog La Culinaria, by chef escoffier Dan Neagu, Restaurant Bulevard Ploiești

Cine nu cunoaște și nu adoră gaufrele belgiene, cunoscute și sub denumirea de „vafe”, acele grile cu toppinguri diferite care încântă papilele gustative ale amatorilor de dulciuri?

- Publicitate -

Un desert „de stradă”, asociat de cele mai multe ori cu Belgia, gaufrele și-au făcut loc, ușor-ușor, în bucătăria mai multor țări. Dar el se consideră a fi originar din orașul belgian Liège, situat undeva în estul țării.

Popularitatea vafelor a continuat să crească de la an la an și multe sate și-au creat propria varintă, bazată pe rețeta din Liège. Una dintre cele mai cunoscute și apreciate astăzi este așa-numita vafă belgiană, vafa de Bruxelles. A fost introdusă în America de Nord, în timpul Târgului Mondial din New York din 1964.

Gaufrele ar exista în mai bine de 20 de variante doar în Belgia, dar sunt consumate în întreaga lume…în Franța, Țările de Jos, Germania, Polonia, Ungaria, Scandinavia, Hong Kong și Statele Unite ale Americii. Oricum s-ar numi, cert este că, vafa sau gofra are propria Zi Internațională, pe 25 Martie.

Și, dacă tot sunt atât de populare, Dan Neagu, chef escoffier la Restaurant Bulevard din Ploiești, propune propria rețetă de gaufre, una care, cu siguranță, va intra în topul preferințelor celor care o vor încerca.

Ingrediente pentru Gaufre de Bruxelles – 14-16 bucăți

Drojdie: 20 gr

Lapte călduț: 750 ml

- Publicitate -

Unt topit 200 gr

Ouă 6 buc.(separate gălbenuș, albuș)

Sare 1 gr

- Publicitate -

Zahăr tos: 100 gr

Zahăr vanilat 4 plicuri (32 gr) la albușuri

Făină cernută: 500 gr

- Publicitate -

Pregătire: 10 min

Preparare: 10 min

Coacere: 3 min. la 220 grade

- Publicitate -

Iată rețeta VIDEO aici:

(P)