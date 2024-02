Concertele lunii februarie la Filarmonica „Paul Constantinescu” din Ploiești

Filarmonica „Paul Constantinescu” din Ploiești are un program încărcat în luna februarie și propune auditoriului un repertoriu diversificat pentru toate gusturile. Următorul concert este chiar joi, 8 februarie.

„Pe 8 februarie este #ziua mondială a râsului și a #fericirii iar rețeta noastră pentru fericire este un bilet la concertul nostru. Programul serii include superbul Prelude a l’apres midi d’un faune de Claude Debussy, Elegie pentru violoncel și orchestră, op. 24 de Gabriel Fauré, Concertul nr. 2 în si minor pentru contrabas și orchestră de Giovanni Bottesini și Stabat Mater, op. 53 de Karol Szymanowski în interpretarea invitaților noștri special Vladimir Toma (contrabas), Georgiana Dumitru (soprană), Cristian Ruja (bariton) și Simina Dragomirescu (mezzosoprană), alături de Corul Filarmonicii „Paul Constantinescu” – Ploiești (dirijor Eduard Dinu) și acompaniați de Orchestra Simfonică, la pupitrul dirijoral aflându-se Vlad Vizireanu.

Un program cu lucrări impresioniste, romantice și moderne ce vă vor purta pe valurile sonore a trei stiluri muzicale diferite și totuși cu același scop comun: acela de a transpune publicul în atmosfera relaxantă și fascinantă a muzicii culte.

Joi, 8 februarie 2024, ora 19.00 în Sala „Ion Baciu” a Filarmonicii din Ploiești.

Bilete pentru sală aici: https://filarmonicaploiesti.ro/…/concert-vocal…/

Bilete virtuale aici: https://virtualconcerthall.ro/…/bilet-virtual…/

Pentru toată luna februarie Filarmonica din Ploiești a pregătit un program de excepție

„Fiecare lună din an are specificul și frumusețea ei însă luna februarie ocupă un loc aparte in inimile tuturor, fiind perioada în care sărbătorim dragostea, un motiv suficient de important pentru noi să ne provoace în a crea proiecte frumoase cu programe inedite și deosebite”, spun reprezentanții Filarmonicii Ploiești.

În afară de concertul de mâine, toată luna februarie stă sub semnul iubirii.

Recital Cameral de Ziua Îndrăgostiților – 14 februarie 2024

„De Valentine`s Day vă propunem să vă îndrăgostiți de cele mai frumoase și emoționante arii, duete și cântece, adevărate declarații de dragoste ascunse în partiturile lui Wolfgang Amadeus Mozart, Gaetano Donizetti, Paolo Tosti, Charles Gounod, Cesare Andrea Bixio, Eldo di Lazzaro, în interpretarea mezzo-sopranei Maria Miron Sîrbu, a tenorului Liviu Iftene, în compania pianistei Diana Ionescu. Un recital cameral idilic, miercuri, 14 februarie 2024, ora 19.00, în sala „Ion Baciu” a Filarmonicii „Paul Constantinescu” din Ploiești. Will you be our Valentine?”

Concert Simfonic Extraordinar – Radu Postăvaru – Liviu Prunaru – Sophia Reuter – 15 februarie 2024

„Vă invităm la un nou concert din seria „Integrala lucrărilor lui Ceaikovski”, Orchestra Simfonică a Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești interpretând Suita de balet Lacul Lebedelor, printre cele mai frumoase partituri destinate dansului coregrafic, ce spune una dintre cele mai vechi și emoționante povești de iubire. Invitații serii, Liviu Prunaru (vioară) și Sophia Reuter (violă) vor face o echipă muzicală minunată pe sonoritățile lui Wolfgang Amadeus Mozart în Simfonia concertantă pentru vioară și violă. La pupitrul dirijoral, maestrul Radu Postăvaru”.

Concert Simfonic în parteneriat cu Colegiul de Artă “Carmen Sylva” – 19 februarie 2024

„Dragostea pentru copii este cel mai mare și mai frumos sentiment astfel că relația pe care instituția noastră a avut-o dintotdeauna cu Colegiul de Arta „Carmen Sylva” Ploiesti, este despre ei, despre copiii noștri, cei care reprezintă viitorul nostru cultural.

Și cum a trecut ceva timp de la ultimul concert al elevilor liceului vă anunțăm cu mult entuziasm că luni, 19 februarie 2024, ora 19.00 Sabina-Gabriela Ițcuș (flaut), David Nichita (Violoncel), Ioana-Cristiana Andreescu (pian) și David-Costin Petre (pian), toți elevi ai prestigiosului colegiul, vă vor oferi o frântură din munca lor și din ceea ce îi definește. Programul include Cécile Chaminade – Concertino pentru flaut și orchestră în Re major, op. 107, David Popper – Rapsodia Ungară pentru violoncel și orchestră, op. 68, Sergei Prokofiev – Concertul nr. 1 pentru pian și orchestră în Re bemol major, op. 10 și Ludwig van Beethoven – Concertul nr. 3 pentru pian și orchestră în do minor, op. 37, alături de Orchestra Simfonică a Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești, sub bagheta maestrului Adrian Petrescu. Se anunță o seară magică și emoționantă, plină de entuziasmul și energia unor tineri adolescenți pregătiți să urce România pe cele mai înalte podiumuri ale artei muzicale. Se anunță un viitor promițător, nu-i așa?”

Concert de Jazz – Ploiești Jazz Trio – Tony Lakatos – 21 februarie 2024

„Miercuri, 21 februarie 2024, de la 19.00 Ploiești JAZZ Trio meets Tony Lakatos, într-un extraordinar concert de jazz în care veți asculta cele mai frumoase partituri de jazz, lucrări cunoscute, îndrăgite și piese care au scris istorie. Tony Lakatos – saxofon, Răzvan Cojanu – contrabas, Sorin Zlat – pian, Laurențiu Ștefan – tobe promit o seară despre dragostea pentru jazz, cu multă voie bună, relaxare, rafinament și ritmuri captivante”.

Concert Simfonic Extraordinar- Adrian Petrescu – Valentina Svyatlovskaya-Prunaru – 22 februarie 2024

„Maestrul Adrian Petrescu va dirija Orchestra Simfonică a Filarmonicii joi, 22 februarie 2024 în concertul ce o are invitată pe violonista Valentina Svyatlovskaya-Prunaru, un eveniment plin de virtuozitate cu un program de excepție: Lohengrin: Preludiu la actul 3 de Richard Wagner, Poeme pentru vioară și orchestră, op. 25 de Ernest Chausson, Introducere și Rondo Capriccioso pentru vioară și orchestră, op. 28 de Camille Saint-Saëns și Simfonia nr. 100 în Sol major, „Militara” a lui Joseph Haydn”.

Concert Folcloric Extraordinar de Dragobete – 23 februarie 2024

„Și pentru că ne apropien de Dragobete trebuia să aducem pe scenă cele mai originale și frumoase tradiții, cântece și dansuri populare, astfel că luna februarie nu putea să se scurgă fără un concert folcloric. Vineri, 23 februarie 2024, ora 18.00, vor reveni în sala „Ion Baciu” a Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești Orchestra Populară „Flacăra Prahovei”, dirijor Marian Dovîncă, alături de invitata specială Viorica Macovei și soliștii Gelu Voicu, Traian Frîncu, Cezar Ouatu, Gigi Stoica, Adriana Deaconu- și Violeta Barac, Ansamblul Folcloric „Flacăra Prahovei” (Coregraf: Marinica Marian), Mariana Musa Trascau și Grupul „Mugurelul” al Școlii Populare de Arte Ploiești, filiala Drajna. Un spectacol prezentat de Violeta Barac dedicat celei mai frumoase sărbători românești: Dragobetele.”

Recital Cameral de Dragobete – Diana Ionescu și Vlad Maistorovici – 24 februarie 2024

„În seara de Dragobete un duo minunat va transmite cu pasiune, expresivitate și eleganță frumusețea muzicii lui Wolfgang Amadeus Mozart, Erich Wolfgang Korngold, George Enescu, Edward Elgar, Camille Saint-Saëns într-un superb recital cameral. Protagoniștii sunt Diana Ionescu (pian ) și Vlad Maistorovici (vioară) și vă așteaptă sâmbătă, 24 februarie 2024, ora 19.00, în Sala Ion Baciu a Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești”.

Concert Simfonic – Jin Wang – Oana Csiky – 29 februarie 2024

Ultimul concert al lunii februarie aduce în fața dumneavoastră două figuri legendare ale artei interpretative: pianista Oana Csiky și maestrul dirijor Jin Wang, într-un extraordinar concert simfonic, în care dramatismul și virtuozitatea se împletesc pentru a crea o seară fabuloasă. Joi, 29 februarie 2024, veți asculta Concerto for Young Orchestra de Jin Wang, Concertul nr. 5 în Mib Major, „Imperialul ” de Ludwig wan Beethoven și Concertul pentru orchestră, Sz. 116, interpretat de Orchestra Simfonică a Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești.

Vă invităm la un Februarie cu seri pline de pasiune, romantism și magie”, ne promit reprezentanții Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești.