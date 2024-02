Prahova Value Centre susține echipa și suporterii FC Petrolul Ploiești!

Prahova Value Centre, centrul comercial de #lângătine și partener oficial FC Petrolul Ploiești, este alături de echipa favorită în sezonul 2023-2024 răsplătind fanii cu reduceri.

Susținerea echipei favorite este marcată și în rândul suporterilor la fiecare meci disputat pe Stadionul Ilie Oană din Ploiești. Prahova Value Centre îi așteaptă pe fani de fiecare dată să se bucure de oferta de 20% pe care o pot folosi în baza abonamentului sau a biletului de la meci în restaurantele partenere, Mesopotamia, Primal One, La Bufet si Wing Eat.

Prahova Value Centre îi invită pe toți fanii FC Petrolul Ploiești să urmărească evoluția echipei de fotbal pe parcursul sezonului și să folosească hashtag-urile #langătine și #langăpetrolulploiești pentru a arăta că sunt alături de echipa lor. Prahova Value Centre le urează mult succes jucătorilor și antrenorilor FC Petrolul Ploiești și speră să îi vadă de fiecare dată învingători pe teren.

” Echipa de fotbal Petrolul Ploiești este un simbol al orașului nostru, iar noi suntem mândri să fim alături de ei în această călătorie sportivă. Ne dorim ca această colaborare să inspire si alți antreprenori din mediul de afaceri și să aducă bucurie în rândul tuturor iubitorilor de fotbal.”, a declarat Ioana Moț, managerul general al centrului comercial Prahova Value Centre.

Informaţiile despre campanie pot fi accesate şi pe site-ul Prahova Value Centre (-20% reducere pentru suporterii FC Petrolul – 3 & 4 februarie – Prahova Value Centre – Prahova Value Centre (prahova-valuecentre.ro)

Despre Prahova Value Centre:

Prahova Value Centre, situat în Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 1, constituie componenta comercială a unui proiect de tip mixed-use în Ploiești. Alături de Pleiades Residence, cel mai verde complex din oraș, formează un hub urban care are la bază un concept inovativ, oferind, în completarea celor două componente principale, retail și rezidențial, servicii și funcții secundare, pentru a crea o comunitate urbană modernă și dinamică, un viitor punct de reper al orașului.

