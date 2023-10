Festivalul „Noi Împreună”, dedicat persoanelor cu dizabilități, se organizează în weekend la Ploiești. Programul evenimentului

Weekendul 21-22 octombrie 2023, la Ploiești, în Parcul „Nichita Stănescu”, are loc Festivalul dedicat persoanelor cu dizabilități din Ploiești, „Noi Împreună”.

Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Ploiești, în parteneriat cu Casa de Cultură „I.L.Caragiale” a municipiului Ploiești, Teatrul „Toma Caragiu” și Filarmonica „Paul Constantinescu”. Sponsorul evenimentului este MRS Residence.

Programul artistic al festivalului include spectacole și recitaluri, care se vor desfășura pe scena ce va fi amplasată în Parcul “Nichita Stănescu”, astfel:

Sâmbătă, 21 octombrie 2023

Ora 10.15 – 10.55 – spectacol de dans modern și muzică populară susținut de DANA DORNEANU (VALEA CĂLUGĂREASCĂ) împreună cu 70 de copii și de către Grupurile „Strugurelul”, „Flori de liliac” și „Rebeli”;

Ora 11.00 -11.10 – moment artistic ce include dans și muzică susținut de RAISA DINU (CSM PLOIEȘTI);

Ora 11.15 – 11.25 – DENISA OLARU – muzică ușoară;

Ora 11.30 – 11.40 – Asociația “DE PROFESIE OM” – Aghata Toma;

Ora 11.40 -11.50 – FABIANA VUTA și Gabriel Răduță – muzică ușoară;

Ora 11.55 – 12.05 – ȘCOALA DE DANS „TWINS DANCE„ PLOIEȘTI – dans modern;

Ora 12.10 – 12.20 – MONICA GABRIELA APOSTOL (Casa de Cultura a Studenților PLOIEȘTI) muzică ușoară;

Ora 12.25 – 12.35 – Fabis Dancers;

Ora 12.40 – 13.00 – ȘCOALA DE DANS „HAPPY DANCE„ – dans modern, etno stilizat/street dance;

Ora 13.05 – 13.35 – CLUBUL ARTIST PLOIEȘTI – prof. Roxana Furtună și Luiza Boldorea – muzică ușoară;

Ora 13.40 – 13.50 – ȘCOALA DE DANS „ELITE DANCE/ELITE CABARET„ – dans modern, etno stilizat;

Ora 13.55 – 14.07 – Asociația “DE PROFESIE OM” – Aghata Toma;

Ora 14.10 – 14.40 – ASOCIAȚIA DOWN PLUS BUCUREȘTI – dans;

Ora 14.45 – 14.55 – ROBERT GAVRILESCU – recital vocal instrumental;

Ora 15:00 – 15:10 – ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A SURZILOR DIN ROMÂNIA-FILIALA PRAHOVA – dans, cântec interpretat în limba semnelor române;

Ora 15.15 – 15.45 – ASOCIAȚIA DOWN PLUS BUCUREȘTI – dans;

Ora 15.50 – 16.05 – ASOCIAȚIA “DE PROFESIE OM” – Soul Quartet;

Ora 16.10 – 16.20 – ROBERT GAVRILESCU – recital vocal instrumental;

Ora 16.25 – 16.40 – ROBERTA POPESCU și RAYMOND DINU – muzică ușoară;

Ora 16.45 – 16.55 – RODICA ELENA TUDOR – muzică ușoară/populară;

Ora 17.00-17.15 – DELIA POPA – muzică ușoară;

Ora 17.20 – 17.30 – ANISIA CALCIU – muzică ușoară;

Ora 17.35 – 17.50 – ALMA LORENA ANDRONACHE – muzică ușoară;

Ora 18.15 – 19.00 – Teatrul Imaginario – spectacol „Pecetea fermecată”- teatru de păpuși.

Duminică, 22 octombrie 2023

Ora 10.00 – 11.00 – ASOCIAȚIA DOWN PLUS BUCUREȘTI – dans;

Ora 11.05 – 11.15 – ȘCOALA DE DANS „RADA DANCE„ PLOIEȘTI – dans popular;

Ora 11.20 – 11.30 – NICOLETA DUȚESCU – Ansamblul Mugurașii – dans popular;

Ora 11.35 – 12.15 – FABIS ARTSCHOLL –Violeta Barac – muzică ușoară;

Ora 12.20 – 12.30 – ELENA MOLDOVEANU – muzică populară;

Ora 12.35 – 12.45 – ȘCOALA DE DANS ”ISPORT„ – dans modern;

Ora 12.50 – 13.00 – LIVIU MARIN – muzică ușoară;

Ora 13.05 – 13.15 – ASOCIAȚIA SINDROM DOWN PLOIEȘTI – demonstrații sportive/dansuri/ muzică ușoară;

Ora 13.20 – 14.10 – ASOCIAȚIA „DE PROFESIE OM”- „Soul Quartet”;

Ora 14.15 – 14.45 – Ansamblul folcloric PRAHOVA – muzică populară;

Ora 14.50 – 15.20 – Robert Gavrilescu;

Ora 15.25 – 16.05 – CHITARA PRAHOVEI – muzică folk;

Ora 16.10 – 16.20 – DARIA BOBOC – muzică ușoară;

Ora 16.25 – 16.45 – CRINA DAVID – muzică populară;

Ora 16.50 – 17.10 – ȘCOALA DE DANS UNIQUE PLOIEȘTI – dans modern/etno stilizat;

Ora 17.15 – 17.25 – LUANA G. – muzică ușoară;

Ora 17.30 – 17.40 – OANA STANA – muzică ușoară;

Ora 17.45 – 18.25 – Compania de Teatru Cristi Toma – momente vesele;

Ora 18.30 – 19.15 – RECITAL BETTY STROE – muzică ușoară.

În cadrul Festivalului dedicat persoanelor cu dizabilități „Noi Împreună” se va amenaja, în Parcul Nichita Stănescu, și o zonă în cadrul căreia se vor desfășura ateliere de arte plastice și creație, demonstrații de șah și activități sportive, ce vor fi susținute de partenerii acestui eveniment: InfoPloiestiCity, Fitness Nico, Zumba cu Ancuța, Florin Ghiță Academy, Fitness, Asociația Dizabilitate și Prietenie (atelier de conștientizare și consultanță pe problemele persoanelor cu dizabilități), Asociația Nevăzătorilor Ploiești (demonstrații de șah), Asociația Antreprenorilor de Fapte Bune, Asociația Down Plus București, (ateliere handmade, personaje din desene animate, activități distractive pentru copii), Asociația Sindrom Down Ploiești (ateliere handmade, activități distractive pentru copii), Asociația „De Profesie Om” (atelier handmade), ASCHF-R filiala Prahova – atelier handmade (confecționare brățări, flori din hârtie, cusut pe pânză), Asociația Naţională a Surzilor din România – filiala Prahova (atelier handmade, demonstrații șah), C.S.M. Ploiești (demonstrații baschet).

