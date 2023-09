Am fost la AFI Ploiești la expoziția de realitate virtuală. Cine a reușit să traverseze podul peste canion?

Încă de când a fost anunțată, acum câteva zile, expoziția de realitate virtuală de la AFI Ploiești, m-am hotărât să nu o ratez. Bineînțeles că, după ce am citit despre eveniment, m-am luat cu altele și am uitat de el cu o viteză uimitoare.

Ajunsă întâmplător duminică după-amiază în AFI Ploiești cu treabă, mi-a atras atenția ceva ce se întâmpla pe pasarelele de la etaj. Copii cu ochelari RV experimentau… senzații. Și brusc mi-am adus aminte că am citit la noi în ziar de expoziția aceasta de realitate virtuală.

Dar eram pe fugă rău și nu aveam timp să stau la coadă să văd și eu. În plus, mă încerca un soi de jenă, așa… Chiar erau numai copii, ce să caut eu acolo? Așa că ne-am continuat maratonul prin magazine în căutarea… hanoracului perfect.

În timp ce răscoleam standurile de la Lee Cooper, îmi aud soțul: „E liber la pod! Vrei să încerci?”. Am ieșit din magazin val-vârtej, bineînțeles. Trecerea podului peste un canion era principala provocare, pentru mine, în expoziția virtuală de la AFI. Mai ales în condițiile în care cam avem (mai bine zis aveam) în plan o excursie la Caminito del Rey cât de curând, eram foarte curioasă să încerc traversarea podului cu ochelari VR. Mă așteptam să fie o experiență gen 3D, destul de simplă. Nimic mai fals!

Încă de când se dă drumul ochelarilor VR, totul în jur se schimbă. Și nu încercați să trișați, adică să nu-i fixați corect, pentru că nu are niciun farmec jocul în această situație!!!

Deși conștientă că totul este un joc și nu e nimic real, bineînțeles că m-a luat cu amețeală când m-am trezit la marginea canionului și a trebuit să fac primii pași pe podul de scânduri. Am pășit încet dar… și nu, nu vă voi dezvălui mai multe! Mergeți și încercați!

Mai multe detalii despre expoziție citiți AICI: Multiverse. Realitate virtuală. Explorare a simţurilor la AFI Ploiești!

Ceea ce vă pot spune este că nu am reușit să traversez podul și încet, cu grijă, am făcut pași în spate și m-am întors de unde plecasem. A fost mai dur, mai „real” și mai palpabil decât mă așteptam. Mi-am scos ochelarii cu o mișcare destul de bruscă și am zis că nu mai îmi trebuie așa ceva! Soțul în schimb, mai puțin sensibil și mai cerebral decât mine, a reușit să ajungă la final.

Am stat apoi pe margine 3 minute să-mi revin. Exact după mine a venit altcineva, o doamnă, care, după doi pași „s-a cerut și ea afară”. Deci nu eram chiar așa de papă-lapte până la urmă.

Am plecat de acolo cu contractură musculară la abdomen pentru că, la un moment dat, involuntar mi-am încordat mușchii în încercarea de a mă „ține”.

Nu mi-au trebuit însă mai mult de 10 minute să trec totul prin filtrul rațiunii și să vreau să mai încerc „o tură”. Era coadă însă și nu aveam timp.

Marți însă, când ajung iar în AFI, sunt hotărâtă să ajung la capătul podului și să încerc și celelalte experiențe RV… dacă mă „ține”, cum se spune. Sper de data aceasta chiar să învingă rațiunea! 😊

Expoziția Multiverse din AFI Ploiești este deschisă până pe 28 septembrie și v-o recomand din tot sufletul, mai ales că este gratuită. Rețineți, experiențele nu sunt doar pentru copii! Și adulții se pot distra maxim!