Robbie Williams la București: Un spectacol pe care aș fi regretat mult dacă l-aș fi ratat

Sâmbătă, 19 august 2023, a fost o zi plină de evenimente pentru mine: Părinții mei au împlinit 46 de ani de căsnicie, dantura fiică-mii a împlinit 5 ani de existență, era prima zi dintr-o rezervare la Moieciu și… venea în concert, la București, Robbie Williams. Știam de ceva vreme, încă de când fusese dat primul anunț cu concertul din iunie, că vine la București.

Îmi doream mult să ajung dar, bâlbâielile ulterioare cu schimbarea datei, apoi a locului de desfășurare, m-au aruncat într-o stare de incertitudine. Nu știam sigur când se va reprograma, așa că mi-am „făcut vara” cum se spune, asta însemnând inclusiv câteva zile la munte. Întâmplarea a făcut ca data la care concertul a fost reprogramat să coincidă cu data de început a mini-sejurului de la munte. Și aveam de ales: munte sau Robbie Williams.

În plus, căldurile ne îndemnau spre munte, spre câteva zile de răcoare. Copiii abia așteptau… cum să le spun că nu mai mergem? Și totuși, cum puteam să-l ratez pe Robbie Williams?!?!?

Fan Take That în copilărie și mare amatoare de concerte, simțeam că trebuie să fac ceva ca să ajung totuși, așa că am găsit soluția de compromis. Am renunțat la prima zi de sejur și am mers și la concert.

