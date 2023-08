Traseul spre vârful Ciucaș – o călătorie spre vârfurile Carpaților

În Munții Ciucaș, traseul spre vârful Ciucaș este o călătorie spre vârfurile Carpaților. Această rută este cea mai frecventată din masivul Ciucaș… Există mai multe variante de traseu și majoritatea trec pe la cabana Ciucaș.

Acum mulți ani am urcat pe vârful Ciucaș pornind de la cabana Muntele Roșu, trecând pe la cabana Ciucaș apoi spre vârf. După 22 de ani am ales o variantă mai scurtă și mai rapidă. Am lăsat mașina pe DN1A, la fabrica de apă Keia, și am urcat la cabana Ciucaș cu o mașină 4×4 care duce și aduce turiștii.

Tariful pe sens este de 20 lei/adult. Drumul de 5 km se parcurge în 15 minute, în loc de 90 de minute. De la cabana Ciucaș, urmați spre vârf, traseul bine marcat cu bandă roșie.

Pentru cea mai mare parte a turiștilor, durata de parcurs este de 1 și ½ – 2 ore cu pauze incluse. Traseul are o dificultate medie, dar este nevoie de o minimă condiție fizică. De la cabană putem savura peisajele spre Vama Buzăului și spre vârful Zăganu.

