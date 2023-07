Cum mi-a salvat Ana State o vizită pentru care nu aveam timp să mă pregătesc

Încet, dar sigur, lucrurile în Ploiești încep să se ridice. În urmă cu câțiva ani aveam o mare problemă cu evenimentele de familie: mers la cofetărie, ales produsele, de multe ori, când aflam că am musafiri pe ultima sută de metri, nici nu apucam să aleg. Mergeam la cofetărie și luam ce găseam. Și, de multe ori, nici nu era ce-mi doream…

Lucrurile s-au schimbat în ultima vreme și abia zilele trecute am realizat asta. Cum weekendul trecut s-au anunțat musafiri, joi, când am aflat de vizită, eram într-un soi de agitație: „Aoleu, eu ce fac? Nu am timp să pregătesc nimic. Lucrez și apoi am treabă. Până sâmbătă dimineață n-am nicio șansă!”

Salvarea a venit de la o colegă de birou: „Intră la Ana State pe site și vezi că găsești acolo tot ce ai nevoie!”, mi-a zis. Știam că au site, www.anastate.ro, dar nu m-am gândit niciodată să comand. Mereu am avut impresia că prețurile de pe site sunt mai mari decât cele din cofetărie. Nimic mai fals!

Deschizând site-ul, la secțiunea prăjituri, am găsit produsele pe care le știam, surprinzător, la aceleași prețuri cu cele din cofetărie. Așa că m-am apucat să fac socoteala ce-mi trebuie pentru vizita de sâmbătă dimineață.

Bineînțeles că am început cu „săratele”: am pus 500 de grame de mini-pateuri cu brânză sărată, 500 de grame de saleuri cu cașcaval și încă 500 de grame de covrigei aperitiv.

Am stat mai mult să mă decid cu dulciurile: Să iau prăjituri mari sau mini? M-am hotărât până la urmă la două platouri cu mini-prăjituri, iar pentru faptul că în vizită veneau și două persoane care nu consumă zahăr, am luat pentru ei două Dulcineea Silhouette, prăjitura pe care o prefer și care nu are zahăr.

Pe căldurile astea, recunosc, mi-era greu și nici nu aveam timp să merg să le iau, așa că am dat comanda cu livrare la domiciliu pentru a doua zi, adică vineri. Nu eram acasă, dar era copilul.

Recunosc, am stat cu un fel de stres: „Dacă nu este ce trebuie? Dacă nu sunt proaspete?”. Comandând prima oară pe site la ei, pe www.anastate.ro, îmi făceam griji pentru că nu știam ce fel de produse livrează. Mai avusesem surpriza cu câțiva ani în urmă, după o comandă telefonică la o altă cofetărie din Ploiești, să primesc un tort a cărui cremă deja avea culoarea schimbată. Nu am avut ce face atunci… Din această cauză îmi făceam griji acum.

Într-un final s-a dovedit însă că toate grijile mele au fost degeaba.

A doua zi m-a sunat copilul: „Mami, au venit prăjiturileeee! Pot să mănânc?”. În zadar i-am spus că sunt pentru a doua zi. Când am ajuns seara acasă, unul din platourile cu mini-prăjituri era deja cu vreo două lipsă: o mini-tartă cu fructe și un mini-ecler. Puteam să-i zic ceva? În mod sigur nu! Nu știu ce alt copil ar fi rezistat să nu „guste”, la cât de frumos erau aranjate. Am zis merci, în gând, că nu îl tentase vreo prăjitură Dulcineea! 😊

Sâmbătă dimineață totul a fost perfect! Personal, primul pas a fost făcut și voi continua să comand online la Ana State. Pe lângă produsele de calitate, ușurința comenzii pe site și livrarea promptă, sunt atuuri care fac diferența!