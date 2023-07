Vară, shopping… premii garantate la AFI Ploiești

În perioada 4 iulie-31 august, clienții care fac cumpărături în valoare de minimum 250 de lei pe un singur bon și îl înscriu în aceeasi zi pe www.afi-ploiesti.ro, câștigă garantat un AFI GIFT CARD în valoare de 50 de lei, în limita a 1000 de carduri. Detalii pe www.afi-ploiesti.ro

Noi magazine, noi motive să îţi petreci zilele de vară la AFI Ploieşti

Celebrul brand japonez, MINISO, dă tonul celor mai creative cadouri şi surprize pentru întreaga familie, doar la AFI Ploiești.

MINISO oferă calitate la prețuri accesibile – produse pentru casă, cu o utilitate extraordinară, accesorii și jucării din pluş iubite de copiii din întreaga lume.

Vara este despre energie. Vitamix, unul dintre cele mai mari rețele de magazine cu suplimente alimentare și produse naturiste, s-a deschis la AFI Ploieşti. În gama de produse Vitamix găsiţi atât suplimente alimentare și vitamine, dar şi produse de îngrijire personală și cosmetice bio.

Trăieşte experienţa verii la AFI Ploieşti cu Splenditimi House

Salonul de coafură şi manichiură pentru micile domniţe, deschis în exclusivitate în AFI Ploiești, vă aşteaptă cu cele mai atrăgătoare servicii: codiţe şi bucle, creme și poțiuni magice, sclipici și fotografii colorate.

Iar dacă ești în căutarea locului perfect pentru petrecerea micuței tale ai ajuns unde trebuie: decoruri cu slipici, activități amuzante și servicii de răsfăț vor transforma petrecerea într-o zi de neuitat. Splenditimi House este partener AFI Gift Card, așa că o zi de răsfăț poate fi cadoul perfect.

„Ce facem astăzi?” „Ne vedem cu gaşca la AFI Ploieşti!” Va fi planul fiecărui adolescent în această vară. Elevii, studenții și cadrele didactice beneficiază de reducerile speciale cu AFI School Card, chiar dacă sunt în vacanță.

Oferte de neratat, cel mai bun Frappuccino sau Ice Latte, meniuri delicioase, blockbustere mult aşteptate la Cinema City sau oferte avantajoase cu AFI School Card sunt top atracţii pentru Generaţia Z.

Profită de proximitatea mall-ului din centrul oraşului şi îmbină utilul cu plăcutul: spală maşina la CascadeCarWash, plătește utilităţile, lasă-ți hainele la curăţatoria Eco Clean și neapărat începe-ți ziua cu energie la sala de fitness World Class din incinta centrului comercial.

Fashion în tendinţe

Pentru pozele perfecte de Instagram, ţinutele vaporoase şi colorate sunt un must have! AFI Ploieşti este destinaţia unde găsiţi rochii, topuri, fuste, pantaloni, încălțăminte, accesorii în tendințe și produse de beauty din magazine precum: Mango, Musette, US Polo, Vagabond, YRW, Parfois, Pupa, Cupio, Xpert Beauty, Gerovital.

Indiferent de motivul pentru care vii la mall vara aceasta, ai Sun, Summer, Shopping…Gift Card la AFI Ploieşti!

Despre AFI Ploiești

Inaugurat în 2013, AFI Ploiești are o suprafaţă totală închiriabilă de 34.000 mp, disponibilă pe două nivele. Centrul comercial pune la dispoziția clienților săi numeroase branduri internaționale de fashion & accesorii, beauty, home & deco, un food court divers, dar și o zonă importantă de entertainment, care cuprinde numeroase oportunități de petrecere a timpului liber.

AFI Ploiești este deținut de AFI Europe, parte din AFI Properties, alături de AFI Cotroceni, AFI Brașov și AFI City. AFI Properties este o companie lider în domeniul dezvoltării, managementului și investițiilor imobiliare, care operează în Europa Centrală și de Est.

