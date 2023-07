Elafonisos, insula cu plaje de aur și apă de pietre prețioase, a fost destinația pentru ziua a patra. Bonus delfini ghizi pe drumul înapoi, către Mandrakia

Traseul cu mașina închiriată din Monemvasia către Elafonisos a inclus trecerea unui munte și traversarea, pentru prima dată în viața mea, a unor livezi cu măslini, nesfârșite. După ce treci muntele și treci kilometri în șir prin livezile de măslini de la poalele lui, nu exagerez când spun că felul în care ți se etalează marea dintre continent și Elafonisos îți taie respirația.

- Publicitate -

Urmare de AICI

Peisajul este unul care îți amintește, mai degrabă, o zonă exotică de pe altă emisferă, decât de Grecia. Plajele sunt de aur. Marea nu e mare, sunt pietre prețioase lichide care te provoacă să le privești cum strălucesc și își schimbă culorile în milioane de nuanțe, în bătaia soarelui.

Dacă credeți că exagerez, priviți pozele sau, și mai bine, programați o vacanță aici, ori măcar o vizită, ca să vă convingeți. Merită.

Marius, care e un tip destul de greu de impresionat, a rămas fără cuvinte. Chiar și Rareș, adolescentul nostru superman – pentru că face față zi de zi vieții pe o barcă alături patru adulți morocănoși, a lăsat Discord-ul și nu s-a mai oprit din savurat ce ne oferea natura.

În ceea ce mă privește, până a venit feribotul, pe feribot și după ce am coborât pe insulă, am pozat, am filmat și m-am entuziasmat de fiecare nuanță pe care am văzut-o. N-am vrut să ratez nicio perspectivă, niciun unghi.

Citește continuarea pe www.vacanta-ta.ro.