Dezamăgită de Paris. Încep să prefer orașele mici în detrimentul marilor capitale

Ideea unei vizite la Paris, Orașul Luminilor, este, cu siguranță, tentantă pentru oricine. Pentru mine, să revin la Paris, a fost cu atât mai tentant cu cât, pentru capitala Franței am avut dintotdeauna o atracție deosebită.

Rareori mi se întâmplă să vreau să revin într-un oraș vizitat, am atâtea altele de văzut, dar sunt câteva (nu multe) unde m-aș întoarce oricând. Parisul era unul dintre ele. Rețineți, am spus „era”…

Zilele trecute m-am întors dintr-un alt city-break la Paris, și, de data asta, nu mai îmi doresc să revin. Probabil, forțată de împrejurări, „cu treabă”, cum se spune, voi mai ajunge acolo. Dar de dorit, nu mai îmi doresc. De ce? Simplu…

Deși am găsit orașul (la metrou) mai curat, mai cald (la propriu pentru că a venit deja vara, și dățile trecute nu am fost în acest anotimp), mai luminos (se întunecă foarte târziu), parcă nu mai are sufletul pe care îl avea în urmă cu ani de zile. Motivele sunt diverse, de la oamenii străzii, care sunt tolerați peste tot, inclusiv în centru, și care s-au înmulțit alarmant, deși nimeni nu pare să observe, la locurile cândva pitorești, care acum sunt invadate de terase și tarabe fără număr, fără nicio legătură cu magia locului.

