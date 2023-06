SUMMER of PLAY ’23: descoperă noile trenduri la Ploiești Shopping City și câștigă bilete la UNTOLD și sute de premii pentru distracție în gașcă

Vară, vacanță, festivaluri, culori vibrante și experiențe unice! Pregătește-te să intri în jocul modei și să descoperi la Ploiești Shopping City cele mai hot trenduri în fashion, make-up și hairstyle, în acest sezon estival.

Denimul, în toate formele și croielile sale este încă un must have pentru a da ținutelor un aer trendy vara aceasta. În magazinele Ploiești Shopping City, poți găsi o varietate de piese din denim pentru a crea un look unic.

Dar vara nu este completă fără printurile tropicale! Acestea aduc mereu o notă fresh și exotism în garderoba de vară. Îmbracă-te în ținute cool și lejere, perfecte atât pentru un pool party, cât și pentru o ieșire la mall cu prietenii. Dacă vrei să adaugi o notă de prospețime în outfit-ul tău, alege un sacou cu print tropical și asortează-l cu pantaloni scurți verzi.

The ‘90s are back

Tot în trendurile verii regăsim inspirația anilor ’90, unde stilul vestimentar al boy bandurilor era în vogă. Așadar, magazinele din Ploiești Shopping City îi invită pe iubitorii de fashion într-o călătorie în timp unde pot integra acele elemente clasice și confortabile în outfiturile de vară, obținând un look cool și relaxat.

Summer of MUSIC | Câștigă bilete la Untold și alte premii!

Vara nu este doar despre modă și stil, ci și despre muzică și distracție. Și ce poate fi mai potrivit decât festivalul UNTOLD pentru a-ți transforma vara într-o experiență de neuitat?

Până pe 10 iulie, utilizatori aplicației SPOT pot câștiga sute de premii pentru distracție, iar cumpărăturile de minimum 300 de lei le pot aduce prin tragere la sorți 4 bilete General Access la UNTOLD, pentru distracție în gașcă.

Mecanismul este simplu: la descărcarea aplicației SPOT și crearea unui cont valid, utilizatorii primesc garantat unul dintre sutele de combo-uri PepsiCo. Mai mult, scanarea bonurilor în valoare de minim 300 lei în aplicația SPOT, în maximum 48 de ore de la emiterea acestora, îi înscrie automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 5 pachete x 4 bilete General Access la UNTOLD.

Premiile garantate se acordă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii pe ploiestishoppingcity.ro

