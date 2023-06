Spectacole de sezon pline de farmec şi magie la Prahova Value Centre!

Celebrăm vacanţa în note de teatru şi magie la Prahova Value Centre! Ȋn data de 25 iunie, începând cu ora 11:00 petreci momente frumoase în familie, cu întâlniri memorabile, multă distracţie şi experienţe magice!

Şi pentru că starea de bine este cea care ne defineşte, nu puteam rata ocazia de a dedica o zi distracţiei, la care sunt invitaţi cei mici cu părinţi şi bunici! Piesa de teatru “Ali Baba şi cei 40 de Hoti” îşi croieşte drumul spre universul copilăriei iar invitatul nostru special Magitot captează atenţia prin momente fascinante de magie şi iluzionism!

Va fi o duminică cu energie, personaje de poveste, cântece şi veselie!

Iubitorii de teatru şi magie sunt aşteptaţi în data de 25 iunie în interiorul galeriei comerciale Prahova Value Centre pentru a se bucura de următoarele spectacole:

11:00 – 12:00: piesa de teatru “Ali Baba şi cei 40 de Hoţi” susţinută de trupa Geoly Art;

12:00 – 13:00: spectacol de magie pentru toate vârstele susținut de magicianul Magitot;

“Am aşteptat cu entuziasm venirea vacanţei! Nu mai este deja o noutate faptul că suntem dornici de a crea amintiri frumoase şi de a aduce cât mai multă bucurie în sufletele oamenilor. Vrem să petrecem împreună momente unice iar acesta este motivul pentru care le-am pregătit prietenilor noştri multe surprize frumoase.”- declară Ioana Gheorghe, managerul general al centrului comercial Prahova Value Centre.

Prahova Value Centre, situat în Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 1, constituie componenta comercială a unui proiect de tip mixed-use în Ploiești. Alături de Pleiades Residence, cel mai verde complex din oraș, formează un hub urban care are la bază un concept inovativ, oferind, în completarea celor două componente principale, retail și rezidențial, servicii și funcții secundare, pentru a crea o comunitate urbană modernă și dinamică, un viitor punct de reper al orașului.

Informaţiile despre eveniment pot fi accesate şi pe site-ul Prahova Value Centre (Teatru și Magie – Prahova Value Centre – Prahova Value Centre (prahova-valuecentre.ro)