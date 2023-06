Castelul Pelișor, „fratele” mai mic al Castelului Peleș. Prețul biletelor și când poate fi vizitat

Situat în orașul Sinaia, Castelul Pelișor este o comoară arhitecturală care atrage atenția turiștilor din întreaga lume. Construit în perioada 1873-1883, acest castel impresionant este o bijuterie a stilului Art Nouveau și o mărturie a istoriei bogate a României.

„Castelul Pelisor a fost deschis publicului vizitator in februarie 1993. Muzeul, cu o valoare inestimabila, ce cuprinde o valenta istorica, o alta memorialistica si una artistica, constituie o importanta componenta a zestrei culturale a poporului roman.

Acest edificiu este parte integranta a vastului ansamblu arhitectonic creat de regele Carol I pe valea paraului Peles, intr-o perioada ce se suprapune practic intregii sale vieti traita in Romania. In paralel cu castelul Peles, au fost construite in apropiere Casa Cavalerilor, Economatul, Casa Corpului de Garda, Casa Arhitectilor, Casa Gradinii, iar mai tarziu, intre 1899 – 1902, Castelul Pelisor, un dar oferit de regele Carol I principilor moştenitori.”, se arată pe site-ul peles.ro.

Caștelul Pelișor a fost construit drept reședință pentru Prințul Ferdinand și Prințesa Maria. Karel Liman este un arhitect ceh care a stat la baza proiectării acestui castel.

Pelișorul are 99 de încăperi, amenajate după planurile concepute de Regina Maria, în stil Art Noveau.

Acesta poate fi vizitat în cadrul unui tur ghidat sau pe cont propriu, însă numai o parte din clădire este accesibilă turiștilor.

Unele dintre cele mai interesante camere sunt Dormitorul de Aur, care este decorat cu mobilă sculptată din lemn de tei aurit, Camera de Aur, cu pereți decorați cu frunze de ciulini și biroul reginei Maria.

Cât costă un bilet la Castelul Pelișor:

Pentru un tur complet, biletul pentru un adult costă 30 de lei, pentru pensionari 15 lei, iar pentru elevi și studenți 7,5 lei. Casa de bilete se închide la ora 16.10, ultima intrare fiind la 16.15.

Când se poate vizita Castelul Pelișor:

Castelul poate fi vizitat miercuri, între orele 10.00 – 17.00, și de joi până duminică, între orele 9.15 – 17.00. Intrarea nu este permisă în zilele de luni și marți.