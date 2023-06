Recomand magazinul online de bijuterii Kalini pentru că „Da! Poți dormi cu cerceii Kalini!”

Cerceii Kalini au fost singurii care s-au potrivit cerințelor mele după ce am căutat mai bine de un an de zile. Având găuri suplimentare în lobul urechii, și neputând purta decât aur în acelea, a fost o adevărată provocare să găsesc cerceii potriviți.

Pentru că pe piață nu mai există de mult timp cercerii clasici, aceia tortițe simple care se puneau fetelor în urmă cu 15-20 de ani, am tot încercat diverse variante: tortițe cu zirconiu (care nu se rotesc în ureche), cu șurub simpli, cu șurub cu protecție… degeaba. Nimic nu este potrivit pentru găuri suplimentare noi.

Zilele trecute, căutând cu totul altceva pe net, mi-a atras atenția o pereche de cercei clasici, cu tortițe. Am intrat pe imagine și am ajuns la magazinul Kalini. După o răsfoire rapidă am văzut că majoritatea produselor erau cercei. Și am găsit și ce căutam de atâta vreme: tortițe simple. Aveau și de aur alb și de aur galben. Normal că am profitat și mi-am comandat o pereche de aur alb.

