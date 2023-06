Karpatia Pony Show – cinci zile de competiții ecvestre dinamice și interactive pe Domeniul Cantacuzino din Florești, Prahova – FOTO

Cea de-a patra ediție a Karpatia Pony Show, ce a avut loc pe Domeniul Cantacuzino din Florești, Prahova în perioada 1- 5 iunie s-a încheiat cu victoria Bulgariei la Concursul Complet Internațional (CCI 1 *), în timp ce mii de spectatori, iubitori de natură, adrenalină și frumos s-au bucurat pe parcursul celor cinci zile de numeroase activități ecvestre și sportive.

Concursul Complet Internațional (CCI 1 *) cu clasicele probe de dresaj, cross-country și sărituri peste obstacole a fost câștigat de Petar Marchev și calul Galeon din Bulgaria, delegația din țara vecină participând cu un număr mare de cai și călăreți. România a câștigat locurile II și III prin Călin Nemeș alături de calul Aiwan și Abigail Yasmine Vaida cu Mersuch XXV-37. Concursurile Internațional și Național de Probă Completă pentru prenovici, novici și călăreți de 1* (CCI 1 *) au fost organizate sub egida Federației Ecvestre Române și Federației Ecvestre Internaționale.

Evenimentul a debutat pe 1 iunie, de Ziua Copilului cu o paradă a poneilor și cailor, când spectatorii au putut admira diferite rase. Apoi s-au lăsat cuceriți de momentele de dresaj natural, susținute de Deborah Faoro, o instructoare remarcabilă care împreună cu calul său Gazal, a explicat cum se poate crea o conexiune specială între om și cal. Tot Deborah Faoro a susținut pe tot parcursul evenimentului, training-uri de dresaj canin în care i-a învățat pe proprietarii de câini să interacționeze mai bine cu animalele lor de companie.

Prima zi a fost “condimentată” cu jocuri ecvestre amuzante: momentul “Un cal simpatic” susținut de Ionut Jabă și acrobații ecvestre ale călăreților Cross-Country Farm. Momentele de djighit, “călărie căzăcească”, desfășurate în mai multe zile ale Karpatia Pony Show au reprezentat “highlight-ul acestui an”. Pe 4 iunie, pe ritmurile de percuție ale Barbarossa Samba Group, show-ul ecvestru de djighjit a căpătat o dimensiune epică, fiind un moment ce va rămâne în memoria celor prezenți prin forța muzicii, acrobațiilor, curajului și relației unice de încredere dintre călăreți și cai!

“La cea de-a patra ediție a Karpatia Pony Show am adus împreună educația, spectacolul și emoția! Față de un concurs clasic de călărie, spectatorii au avut trăiri unice și diferite. Au interacționat cu caii și poneii, au înțeles cum se dresează aceștia și cum răspund comenzilor. Momentele excepționale de djighit au adus o explozie de bucurie celor prezenți, iar supriza noastră, a organizatorilor a fost că publicul a început să vină pregătit pentru orice tip de vreme pentru a se bucura de show-urile ecvestre! Echipa și voluntarii au făcut o atmosferă excepțională, în ciuda schimbărilor imprevizibile ale vremii, iar prezența echipei Bulgariei cu un număr mare de cai și călăreți a adus valoare concursului ecvestru,” a declarat Mihnea Vîrgolici, directorul evenimentului Karpatia Pony Show.

Competițiile ecvestre au fost completate pe arena secundară de Working Equitation (realizată cu sprijinul Federației de Turism Ecvestru), o disciplină care începe să capete notorietate și greutate în România, fiind promovată și prin evenimentele Karpatia. La proba elementar, câștigători au fost Patricia Olivia Fus cu poneiul Star și Ștefan Neagu cu Bonito și Umour de Baliere. Au mai avut loc probe de Derby și obstacole de diferite dimensiuni pentru mai multe categorii de sportivi.

Cea de-a cincea zi a fost dedicată celei de-a doua ediții a Velocrosului Castanilor cu probele de alergare și ciclism, unde au participat 140 de copii și adulți care au alergat și pedalat pe trasee cu distanțe special adaptate categoriilor de vârstă (între 500 m și 20 km) pe legendarul Domeniu Cantacuzino din Florești, Prahova. Organizatorul, 2be Group a facilitat și participarea la probele de ciclism a 20 de copii din comunitatea locală care au primit gratuit biciclete și căști.

Cu o suprafață de 150 de hectare și înfrumusețat de un spectaculos parc dendrologic cu arbori rari, Domeniul Cantacuzino a fost locul ideal de relaxare a tuturor familiilor care au participat la activitățile diverse conexe evenimentului ecvestru. Unii spectatori au venit însoțiți de animalele de companie și au participat la show-urile ecvestre și dresaj cu câini, alții au făcut picnic-uri, iar cei mai mulți au participat la activitățile interactive pentru întreaga familie.

Cei mici s-au bucurat de călărie de agrement cu cai și ponei, de un spectaculos Aventura Park, ateliere de pictură și olărit, tiroliană, tras cu arcul, întreceri pe mini jeep-uri, plimbări cu biciclete electrice, diverse provocări în spații de joacă cu gonflabile și bazine cu apă și multe altele.

În premieră, a fost inaugurată scena “Micul Trianon Kids” cu spectacole extraordinare, programe și inițiative dedicate celor mici. Ziua de 1 iunie a adus magie și culoare alături de TeoMagic Show și multă veselie la Flash Mob-ul Fit da Fun antrenat de către Cosma Levi Lennon și The Wings of.

Momentele artistice au fost oferite de Muntenașii Prahovei, VOX APOLLO by Alina Roșca, Teatrul Ancuța, Fabis Dancers, Miriam Stoica& Happy Dance și Ansamblul popular Ploiești.

Fashion show-ul din ultima zi a adus în fața publicului numeros designeri tineri: Eccentric Teens by Alexia Dedu, Bombonica, Mazzaro, Ray-mond, MIU. Acestora li s-au alăturat designeri cu tradiție: Family Fashion by Luiza Willems, Pălăria Dădârlat și Ie Breaza by Anda Mănescu.

Ca în fiecare an, Karpatia Pony Show este si o etapă de pregătire pentru Karpatia Horse Show, evenimentul din toamnă ce își propune să ne alinieze la valorile internaționale ale lumii echitației. Anunțăm astfel și cea de-a opta ediție a Karpatia Horse Show, ce se va desfășura în perioada 22-24 septembrie. Pe lângă latura sportivă de cel mai înalt nivel, prin organizarea unor competiții calificative pentru Jocurile Olimpice de Vară de la Paris 2024, evenimentul a devenit și un etalon al eleganței și stilului inspirat de lumea echitației.

Pentru mai multe detalii despre Karpatia Pony Show 2023 puteți accesa site-ul a evenimentului:

