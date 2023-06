Cu barca în Delta Dunării, de la Murighiol la Pădurea Letea: timp, costuri, experiență

Că am ajuns anul acesta în Delta Dunării, cu barca până la Pădurea Letea, cred că este ceva cu care mă voi lăuda mult timp de acum încolo. Dar cu faptul că m-am urcat într-o barcă și am mers până la Pădurea Letea, este o experiență pe care, cu siguranță, nu o voi uita prea curând.

Excursia cu barca din Murighiol până la Pădurea Letea și înapoi durează aproape o zi întreagă. Am plecat la ora 10 de la cazare și ne-am întors la 6 seara, după o zi obositoare, stresantă pe alocuri, dar plină. Dacă a meritat? Cu siguranță DA. Mi-am dorit mult să văd Letea. Am fost, am văzut, a meritat! Dacă aș repeta excursia? Cu siguranță NU! Am ajuns unde am vrut, am văzut ce mi-am propus, nu mai am de ce să mă întorc.

M-aș întoarce însă pentru o plimbare de 2-3-4 ore pe lacurile din Deltă, m-aș întoarce pentru nuferi și pentru satul de cormorani, m-aș întoarce pentru canalele înguste și pentru coloniile de pelicani, dar până la Letea nu aș mai merge. Pentru noi a fost prea obositor. Dar s-o luăm cu începutul…

Excursia cu barca a fost planificată tot la Pensiunea Clisciova

Atunci când am făcut rezervarea la cazare pe booking, la Pensiunea Clisciova, am discutat tot cu ei și pentru excursia cu barca la Letea. Eu voiam Letea, nimic altceva. A rămas că ne mai auzim în săptămâna excursiei, pentru că era mult prea devreme pentru a stabili ceva la sfârșit de aprilie pentru weekendul 20-21 mai.

