Recomand Cafeteria Piccadilly din centrul Ploieștiului pentru atmosfera boemă și cafeaua de calitate

Ploieștiul duce lipsă de… nici nu știu de ce nu duce lipsă, la drept vorbind. Ploieștiul duce lipsă de parcuri frumoase, de locuri de divertisment, de centru amenajat, de… de foarte multe. Tocmai din această cauză m-am bucurat atunci când am descoperit atmosfera boemă de la Cafeteria Piccadilly din centrul Ploieștiului.

- Publicitate -

Am ajuns întâmplător atunci când, trebuia să port o discuție cu cineva într-un loc acoperit. Sugestia a venit din partea persoanei care mă însoțea: „Hai la cafenea!”, și acolo am mers. Sincer, dacă ar fi fost să trec în viteză pe stradă, sigur nu aș fi intrat. Mi s-a părut a fi ceva în genul „coffee to go”, nici nu aș fi observat că se poate sta înăuntru.

Citește continuarea pe www.recomandpe.ro.