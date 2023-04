Recomand Stupina Grama Mihai pentru mierea de mană și alte produse apicole

Weekendul trecut am fost la Târgul Producătorilor Locali, organizat la intrarea de la Prahova Value Centre, de unde am luat miere de la Stupina Grama Mihai. Am mers special pentru a căuta miere de mană, dar, recunosc, cu teamă că aș putea da de vreo chestie contrafăcută.

- Publicitate -

La târg erau câteva corturi instalate iar produsele expuse din cele mai diverse: de la țuică la carne afumată, de la miere la brânzeturi, se găsea cam tot, este adevărat însă că de la puțini producători.

La miere de exemplu, ceea ce eu căutam, erau doar două standuri, ambele având miere de mană. Am stat, am studiat, m-am învârtit, și mi-a luat ceva timp să mă hotărăsc de unde să iau.

Până la urmă m-am oprit unde m-a îmbiat mai tare glasul, adică la Stupina Grama Mihai, pentru că ardelenii știu să vorbească.

- Publicitate -

Bineînțeles, temătoare dacă este sau nu un produs natural, am fost lămurită imediat despre ce este vorba. Stupina Grama Mihai are toate atestatele și certificările de care are nevoie pentru a funcționa, iar produsele sunt 100% naturale.

Citește continuarea pe www.recomandpe.ro.