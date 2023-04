Croazieră la Murano şi Burano – o zi superbă la Veneția

Cum am ajuns să facem o croazieră superbă în insulele Murano și Burano într-o zi petrecută la Veneția pentru a vedea canale secate.

După apariția mai multor articole în presa din România de genul: „Canalele faimoase ale Veneției au secat” sau „Gondolele plutesc pe uscat în Veneția”, am hotărât, împreună cu câțiva prieteni, să dăm o fugă până la Veneția să vedem ce se intâmplă. 😊

Zis și făcut. Am luat bilete la prietenii WIZZ și am plecat. Am aterizat pe aeroportul din Treviso, iar de acolo am luat autobuzul până în Veneția.

Am luat repede micul dejun și am plecat să vizitam. Surpriză sau nu, gondolele „își făceau de cap” pe minunatele canale. Nimic din ce am citit nu părea să fie așa. Am trecut repede prin Veneția, deoarece voiam să ajungem, în ziua pe care o aveam la dispoziție, pe cele două insule: Murano și Burano.

