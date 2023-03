Prahova Value Centre aduce eStrada Food Festival #LângăTine!

La Prahova Value Centre ne pregătim pentru sezonul distracţiei în aer liber cu muzică, distracţie şi multe preparate delicioase. Toţi pofticioşii sunt invitaţi în perioada 31 martie – 2 aprilie la eStrada Food Festival, în parcarea centrului comercial.

Timp de trei zile, apetitul pentru mâncare bună va fi stins cu burgeri, tacos, burritos, hot cheese wurst, preparate mediteraneene, preparate la la smoker în stil texan, plejeskavica sârbească, dar şi dulciuri precum vestiţii cannoli. Vizitatorii adulţi vor putea degusta inclusiv sortimente de bere şi vin, iar cei mici îşi pot petrece timpul împreună, jucându-se.

Atmosfera de distracţie va fi întregită cu muzică şi voie bună, după următorul program: vineri, 31 martie – duminică, 2 aprilie intervale orare 12:00 – 22:00.

“Aşteptăm cu nerăbdare venirea primăverii şi pentru a putea începe seria evenimentelor în aer liber. Ne bucurăm să le putem oferi vizitatorilor noştri un weekend prelungit cu muzică bună, mâncare gustoasă, activităţi pentru cei mari şi pentru cei mici. Îi aşteptăm pe toţi prietenii noştri din comunitatea locală să dăm startul distracţiei împreună!” – declară Ioana Gheorghe, managerul general al centrului comercial Prahova Value Centre.

Informaţiile despre eveniment pot fi accesate şi pe site-ul Prahova Value Centre: Street Food Festival – Prahova Value Centre – Prahova Value Centre (prahova-valuecentre.ro).

Prahova Value Centre, situat în Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 1, constituie componenta comercială a unui proiect de tip mixed-use în Ploiești. Alături de Pleiades Residence, cel mai verde complex din oraș, formează un hub urban care are la bază un concept inovativ, oferind, în completarea celor două componente principale, retail și rezidențial, servicii și funcții secundare, pentru a crea o comunitate urbană modernă și dinamică, un viitor punct de reper al orașului.

