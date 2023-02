Un nou magazin Reserved se inaugurează astăzi în Ploiești Shopping City

Ploiești, 28 februarie 2023 – Inaugurarea noului magazin Reserved din Ploiești Shopping City are loc astăzi, 28 februarie. Ploieștenii sunt așteptați în noua locație, unde pot descoperi cele mai recente colecții de sezon pentru femei, bărbați și copii.

Reserved aduce noua colecție de primăvară, iar datorită spațiului generos de peste 2.200 mp, iubitorii de fashion sunt invitați să descopere o varietate de articole actuale, dar și modele clasice. Reserved se alătură celorlalte două branduri deja existente în Ploiești Shopping City – House și Cropp – și ele parte a grupului polonez de modă LPP.

Cu ocazia inaugurării, pe 28 februarie, Reserved oferă -20% discount la articolele cu preț întreg primilor 100 de clienți.

Pentru o experiență de shopping cât mai plăcută, Reserved este divizat în mai multe categorii, astfel încât să poți găsi tot ce ai nevoie pentru tine și familia ta. Magazinul Reserved din Ploiești Shopping City este cel de-al 17-lea magazin al brandului din România. LPP România deține aproape 150 de magazine sub cele cinci branduri: Reserved, Sinsay, House, Cropp și Mohito.

Vino la Ploiești Shopping City și bucură-te de unul dintre cele mai așteptate branduri!

Despre Reserved

Reserved este un brand ale cărui colecții reflectă cele mai recente tendințe, combinând modelele clasice cu propuneri de modă originale și actuale. Se inspiră din multiculturalismul marilor metropole din Europa și America, dar și din realitățile urbane cotidiene din Tokyo sau Seul. Oferta mărcii include linii pentru femei, bărbați și copii. Colecțiile includ, de asemenea, îmbrăcăminte unisex și o gamă largă de îmbrăcăminte de maternitate. Reserved oferă colecții diverse care reflectă cele mai recente tendințe, colecții minimaliste și premium de o calitate excelentă. În crearea colecțiilor, brandul depune mult efort pentru a testa noi soluții în domeniul modei sustenabile și crește succesiv ponderea modelelor ecologice din linia Eco Aware în colecțiile sale.

Despre LPP

LPP este o afacere de familie poloneză și una dintre companiile de îmbrăcăminte cu cea mai rapidă creștere din regiunea Europei Centrale și de Est. Timp de 30 de ani, aceasta a funcționat cu succes în Polonia și în străinătate, oferind colecțiile sale în capitale prestigioase precum Londra, Helsinki sau Tel Aviv. LPP gestionează cinci branduri de modă: Reserved, Cropp, Cropp, House, Mohito și Sinsay, a căror ofertă este disponibilă în prezent în magazinele fziice și online din aproape 40 de piețe din întreaga lume. Compania are un lanț de peste 1.800 de magazine cu o suprafață totală de 1,5 milioane de m2 și distribuie îmbrăcăminte și accesorii pe trei continente în fiecare an. LPP joacă, de asemenea, un rol important, deoarece are peste 24 de mii de angajați în birourile și structurile sale de vânzări.

Despre Ploiești Shopping City

Ploiești Shopping City, parte din portofoliul NEPI Rockcastle, primul și cel mai mare centru comercial din județul Prahova, are o suprafață închiriabilă de 46.500 m2 și pune la dispoziția clienților săi aproximativ 2.000 locuri de parcare. Mall-ul găzduiește unul dintre cele mai mari cinematografe din afara Capitalei, cu 12 săli de proiecție dintre care 7 sunt dotate cu tehnologia 3D, dar și peste 100 de magazine, mix-ul de chiriași incluzând branduri internaționale precum Zara, H&M, Pull and Bear, Bershka, Stradivarius, Adidas, Starbucks, Tezyo, LC Waikiki, Intersport, Noriel, BSB, și multe altele.

Cu aplicația mobilă SPOT, disponibilă gratuit în Google Play și App Store, clienții Ploiești Shopping City sunt recompensați cu puncte de loialitate la fiecare sesiune de cumpărături, ce aduc oferte și beneficii exclusive.

(P)