Jurnal din Maroc – Ziua 2 – Muntele te primeşte cu plăcere şi îţi oferă bucurii nemărginite, dar, câteodată, are nevoie şi de răgaz… Ziua schimbărilor de plan!

Socoteala de acasă nu prea i se potriveşte cu cea din târg nici lui Cristi Minculescu, ghidul montan prahovean, aflat într-o tură în Maroc, acolo unde intenţionează să ajungă pe vârful Jebel Toubkal (4167), în condiţii de iarnă. Deşi, aparent, este un munte care poate fi urcat uşor, structura calcaroasă îl transformă, pe vreme de ninsoare şi temperaturi reci, într-unul inabordabil. În cea de-a doua zi a călătoriei sale, Cristi avea în plan să strabată cei aproape 20 de kilometri de la Imlil până la Refugiul Muflon (3200 m), locul de unde începe urcarea spre vârful Atalasului. Doar că planurile i-au cam fost schimbate. Dar să aflăm de la el cum a decurs cea de-a doua zi a unei expediţii care nu se anunţa cu cine ştie ce probleme.

Urmare de AICI

„Camerele Riadului au fost încălzite doar cu aerul condiționat, care vara e foarte apreciat. Eu, împreună cu Cristi şi Adi am decis să oprim aerul și ne-am băgat în sacii de dormit, unde ne-a fost super bine.

În toiul nopții sau cel puțin asa am apreciat noi ca fiind (în realitate, era ca 06.30) a fost dată alarma din difuzoarele minaretelor pentru rugăciunea de dimineaţă… Acesta este un alt şoc pentru turistul aflat în prima sa expediţie în Maroc şi care nu are idee de obiceiurile locurilor. Când auzi alarmele în „creierii“ dimineţii, te întrebi, în primă fază, dacă este cutremur, alarmă de război… Și, astfel, am luat o pauză de la somn. La 07.00 a «cântat» și alarma lui Adi…altă pauză de la somn.

Citește continuarea pe www.vacanta-ta.ro.