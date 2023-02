3 sfaturi pentru a profita la maximum de un nou smartwatch

Pentru cei care au primit cadou un Apple Watch Series 8 de sărbători, am creat o listă de sfaturi și trucuri utile pe care nu trebuie să le ratați pentru a profita la maximum de noul dvs. ceas inteligent – fie că sunteți nou în totalitate în lumea Apple Watch, fie că faceți un upgrade de la o versiune anterioară, cum ar fi Apple Watch SE.

Urmăriți-vă somnul

Dacă purtați un Apple Watch Series 8 la culcare, acesta va urmări perioada de timp în care dormiți, oferindu-vă informații despre cât timp stați în pat, cât timp petreceți dormind din acel timp și ritmul dvs cardiac.

Cu watchOS 9, Apple a îmbunătățit funcția de urmărire a somnului de pe Apple Watch Series 8, astfel că acum vă poate spune cât timp ați petrecut în somn REM, Core sau Deep în timpul nopții, precum și cât de des și când ați fost treaz.

Pentru ca Apple Watch-ul dvs. să vă monitorizeze automat somnul atunci când mergeți la culcare, trebuie să configurați modul Sleep, lucru pe care îl puteți face în aplicația Health.

Cu Sleep Mode, le spuneți dispozitivelor dvs. la ce oră vreți să adormiți și la ce oră vreți să începeți să vă pregătiți pentru culcare. Modul Sleep va reduce automat la tăcere notificările la ora de destindere, deși puteți personaliza cine vă poate contacta în Sleep Mode cu ajutorul interfeței Focus.

Când vă treziți dimineața, Apple vă va oferi un rezumat al notificărilor pe care le-ați primit în timp ce dormeați, vremea pentru ziua respectivă și multe altele.

Purtarea ceasului Apple Watch Series 8 la culcare are un beneficiu în plus față de urmărirea somnului – puteți fi trezit cu o alarmă haptică. Apple Watch vă va bate ușor pe încheietura mâinii până vă treziți, ceea ce este util dacă dormiți cu un partener și doriți să vă treziți în liniște.

Extindeți durata de viață a bateriei cu ajutorul modului de consum redus de energie

Odată cu watchOS 9, gama Apple Watch a căpătat un Low Power Mode care, practic, oglindește Low Power Mode de pe iPhone. Acesta vă prelungește durata de viață a bateriei prin oprirea unor funcții consumatoare de energie.

Trageți cu degetul în sus pe cadranul ceasului Apple Watch Series 8 pentru a deschide Centrul de control. Atingeți butonul privind procentajul bateriei. Atingeți comutatorul de lângă Low Power Mode.

După ce citiți mesajul de pe ecran, derulați până în partea de jos și selectați una dintre următoarele: Turn On (Porniți), Turn On For… (Porniți pentru…) și Dismiss (Abandonați). Dacă ați apăsat pe Turn On For…, selectați On for 1 Day, On for 2 Days sau On for 3 Days pe al doilea ecran.

Când Apple Watch este în modul de consum redus de energie, în partea de sus a ecranului apare o pictogramă cu un cerc galben. De asemenea, butonul de procentaj al bateriei din Centrul de control, animația de încărcare și timpul în modul Nightstand devin toate galbene.

De asemenea, puteți seta Apple Watch să intre automat în modul de consum redus de energie ori de câte ori începeți un antrenament, ceea ce este deosebit de util dacă intenționați să faceți exerciții fizice pentru o perioadă lungă de timp fără ca acesta să epuizeze bateria. Rețineți că, atunci când utilizați aplicația Antrenament în modul de consum redus de energie, se măsoară în continuare parametrii precum ritmul cardiac și ritmul.

Lansați aplicația Setări de pe Apple Watch. Derulați în jos, apoi atingeți Workout (Antrenament). Atingeți comutatorul de lângă Low Power Mode pentru a activa automatizarea.

Rețineți că, atunci când Low Power Mode este activat fără ca iPhone-ul dvs. să fie în apropiere și deschideți o aplicație care necesită o conexiune de date, conectivitatea Wi-Fi sau celulară va fi reluată pentru ca aplicația să poată funcționa corect, ceea ce poate cauza un impact asupra duratei de viață a bateriei.

Setați o fotografie ca față de ceas

Puteți seta una dintre fotografiile dvs. drept cadran de ceas, astfel încât să puteți arunca o privire la locurile, persoanele sau animalele preferate ori de câte ori doriți să verificați ora. Cel mai simplu este să setați o fotografie ca față de ceas pe iPhone, urmând aceste instrucțiuni:

Deschideți aplicația Watch pe iPhone.

Atingeți „Face Gallery” (Galerie de fețe).

Derulați în jos până la „Photos” (Fotografii) și atingeți-o.

Puteți selecta un album de fotografii, cum ar fi Favorite, sau puteți alege să selectați până la 24 de fotografii individuale din Camera Roll. Există, de asemenea, o opțiune pentru Dinamic, care utilizează fotografii din Memorii.

Atingeți „Album” pentru a alege un album, selectați „Choose Photos…” pentru a alege fotografii sau atingeți „Dynamic” pentru ca acesta să extragă din Memories.

Dacă doriți să adăugați o nuanță fotografiilor, alegeți o culoare din bara de sus.

Derulați în jos până la „Time Position” (Poziția timpului) și alegeți „Top” (Sus) sau „Bottom” (Jos), apoi selectați Complicațiile dacă doriți să le folosiți.

Derulați înapoi în sus pentru a vedea o previzualizare a feței de ceas și atingeți „Add” (Adaugă) dacă arată bine.

Apăsați pe fila „My Watch” (Ceasul meu).

Atingeți ușor fața de ceas „Photos” pe care ați creat-o.

Alegeți „Set as Current Watch Face” (Setați ca față de ceas curentă).

(P)