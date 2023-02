Meniul zilei la Restaurant Bulevard: Când nu știi ce să alegi și rămâne mereu pe „data viitoare”

Undeva la sfârșitul anului trecut am descoperit meniul zilei la Restaurantul Bulevard. Și, de atunci, sunt abonată clar la el. Da, da, mi-am făcut chiar abonament… la propriu!

Meniul zilei, în mod normal costă 39 de lei, pe când, dacă faci abonament, este 29 de lei. Poate că nu pare puțin, dar calitatea produselor justifică pe deplin prețul…

Îmi place cel mai mult că au în meniu feluri pe care acasă nu le pregătesc, ori pentru că nu am timp, ori pentru că restul familiei nu se omoară după respectivele preparate.

De exemplu supele cremă… Prima dată am încercat supa cremă de ardei copți, o adevărată nebunie. La fel și cea de dovleac cu ardei capia. Toate supele cremă au semințe aromate și se servesc cu crutoane. Recunosc, ciorbele nu prea m-au tentat, deoarece acasă fac mereu ciorbă „la cererea publicului telespectator” și sunt cam sătulă. Supele cremă în schimb, m-au cucerit.

Ce mi-a mai plăcut la felul 1 a fost gustarea „de post”. Humusul este cel care „rulează”, dar și vinetele sunt minunate. Aaaaa, și icreleeeee, o nebunieee!!

Pentru felul 2 recomand tocana vânătorească. De câte ori o au în meniu nu o ratez. M-am întrebat de multe ori ce tipuri de carne presupune această tocană dar, recunosc, nu m-am interesat niciodată. Îmi place așa cum e și, ca să spun drept, nu știu dacă îmi doresc exact să aflu ce tipuri de carne conține.

Îmi propun de ceva vreme să încerc și ceva clasic, o friptură la grătar, un șnițel… ceva mai comun, ca să zic așa. Nu am reușit încă decât să gust de la alții care își iau. Bun, întra-devăr, și șnițelul și ceafa de porc. De fiecare dată spun că „îmi iau și eu data viitoare”. Apoi, când vine „data viitoare”, se găsește mereu câte ceva care să îmi ia ochii și uit de promisiunea pe care mi-am făcut-o cu privire la șnițel și ceafă de porc.

Am „pățit-o” o dată cu sarmalele… Mi-am luat în ideea să mănânc și eu sarmale la care nu am muncit eu. Hmmmm… păi acum chiar nu mai îmi vine să muncesc la ele că mi-e rușine! Mie nu mi-au ieșit niciodată sarmale ca alea de la Restaurant Bulevard! Nu știu care este condimentul în plus pe care îl pun, dar este minunat. În plus, cărnița afumată amestecată cu varza acră este un deliciu. Cu siguranță trebuie încercate și acestea.

În rest, când am chef de ceva mai „light”, mă orientez spre curcan. Delicioasă friptura cu sos demiglace… aaaa, același sos care, din când în când se regăsește și la ciolanul bavarez, pe care l-am gustat doar de la cineva. A rămas și ăsta pentru o „dată viitoare”.

Dacă stau să mă gândesc bine, am atâtea „date viitoare” că mai am puțin și dau faliment! 😊

Mi-am propus, la un moment dat, să încerc papanașii. Ezit și amân însă că tare mi-e teamă însă că voi deveni dependentă de ei și silueta mea se va revolta.

Ce ar mai fi de menționat este faptul că meniul se schimbă zilnic și comanda trebuie ridicată personal de la restaurant, situat aproape de centrul orașului, pe Str. Golesti nr. 25 din Ploiești.

Comenzile sau contractele pentru abonamente pot fi făcute la telefon: 0723.617.654 sau 0344.143.325.(P)