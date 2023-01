Securizarea numelor de domenii în 8 pași simpli

Imaginati-va urmatorul scenariu: intr-o zi observati ca traficul dvs. web a scazut la zero, asa ca incepeti investigatia vizitand website-ul dvs. dar descoperiti ca a fost inlocuit cu un mesaj de eroare sau, mai rau, cu un alt website. Ce s-a intamplat? Ei bine, s-ar putea ca numele dvs. de domeniu sa fi expirat si registrarul dvs. sa afiseze reclame in locul lui sau un hacker ar fi putut sa va compromita contul de email si sa va transfere domeniul la un alt registrar, fara acordul dvs.

Daca domeniul dvs. a fost transferat neautorizat atunci sunt sanse mari sa nu il mai puteti recupera sau ca recuperarea sa dureze saptamani, poate chiar mai mult. O astfel de situatie ar fi catastrofala deoarece website-ul dvs. va fi offline pana la recuperarea domeniului. Pentru a evita acest scenariu, vom analiza in continuare ce trebuie sa faceti pentru securizarea numelor dvs. de domenii.

Securizarea numelor de domenii poate fi realizata in cativa pasi simpli, urmand o serie de reguli de bune practici. Acestea includ gestionarea numelor de domenii din acelasi cont, actualizarea datelor de contact pentru domeniul respectiv sau utilizarea unor parole puternice.

Securizarea numelor de domenii in 8 pasi simpli

1. Gestionati numele de domenii din acelasi cont

Avand domeniile web „imprastiate” la mai multi registrari diferiti urmarirea domeniilor web care trebuie reinnoite poate deveni dificila.

Transferul numelor de domenii la acelasi registrar va permite sa va monitorizati toate domeniile dintr-un singur cont, astfel incat sa nu va trebui sa va conectati la mai multi furnizori pentru a obtine o imagine completa, ce domenii expira si cand. In plus, nu exista nicio sansa sa uitati unde este inregistrat un nume de domeniu important.

2. Pastrati datele de contact actualizate

Daca registrarul de domenii pe care il utilizati nu are datele dvs. de contact actualizate, nu va poate contacta pentru a va notifica problemele legate de domeniile dvs. Registrarul are obligatia de a va contacta atunci cand un domeniu este in curs de reinnoire si daca detecteaza vreo activitate neobisnuita in contul dvs. Daca aceste mesaje ajung la detalii de contact ne actualizate nu veti putea actiona in baza lor.

In plus, daca ati activat reinnoirea automata a numelui de domeniu dar datele cardului dvs. sunt expirate, din nou, taxa pentru reinnoirea domeniului nu va putea fi achitata.

ICANN, organismul care reglementeaza registratorii de nume de domenii, solicita ca datele de contact sa fie verificate pentru unele inregistrari de domenii.

Pe scurt, pastrarea datelor de contact actualizate poate evita multe probleme viitoare.

3. Activati reinnoirea automata a numelor de domenii

Poate aveti impresia ca nu veti uita sa reinnoiti numele de domenii, insa acest lucru se intampla mai des decat credeti si mai ales cand gestionati mai multe nume de domenii. In 2021, Google Argentina a uitat sa-si reinnoiasca domeniul. Daca se poate intampla intr-o companie precum Google, se poate intampla oricui.

Activarea reinnoirilor automate ajuta la reducerea riscului de a uita sa va reinnoiti domeniul, dar nu este 100% sigura. Va trebui sa va asigurati ca aveti o metoda de plata valida asociata contului dvs.

4. Adaugati mai multe metode de plata in contul dvs

Adaugarea unei a doua metode de plata in contul dvs. va poate ajuta sa reduceti riscul esecului reinnoirii automate. De exemplu, conectarea unui cont PayPal la contul dvs. de domeniu ar putea ajuta, deoarece este mai probabil sa pastrati detaliile cardului actualizate in PayPal.

5. Utilizati orice instrumente de protectie a domeniului oferite de registrarul dvs.

Cei mai buni registrari de domenii vor oferi o serie de instrumente pentru a va ajuta sa va pastrati domeniile in siguranta – de exemplu blocarea domeniului pentru a preveni transferurile catre un alt registrator si modificarile nameserverelor.

Domain ownership sau Protectia WHOIS sunt un plus optional. In cazul protectiei confidentialitatii (sau a protectiei WHOIS), trebuie sa stiti ca atunci cand inregistrati un nume de domeniu, exista o baza de date comuna care contine informatii despre toate persoanele fizice si companiile care detin aceste nume de domenii. Unele din aceste informatii sunt accesibile public pot fi preluate si utilizate pentru trimitere de SPAM sau alte activitati ilegale. Utilizand protectia WHOIS, veti garanta siguranta datelor dvs., prin inlocuirea lor cu unele generice.

6. Utilizati parole puternice

Indiferent de tehnicile de securitate utilizate, daca parolele dvs. pot fi ghicite cu usurinta ele vor deveni inutile. Utilizati o parola puternica si unica pentru fiecare cont pe care il aveti si schimbati-va parolele in mod regulat.

Luati in considerare utilizarea unui manager de parole (LastPass, 1Password, Enpass, NordPass, etc.) pentru a va ajuta sa faceti acest lucru.

7. Utilizati programe antivirus

Unul dintre multele variante de programe malware de care va poate proteja un program antivirus este keylogger-ul. Keyloggerii pot detecta ceea ce tastati pe device-ul dvs. si apoi pot trimite acele detalii catre un hacker.

Asta inseamna ca hackerii va pot fura parolele si chiar domeniile web. Utilizati un software antivirus bun pe toate dispozitivele dvs. (evitati variantele gratuite).

8. Fiti atent la e-mailurile de tip phishing

Emailurile de tip phishing sunt un alt mod in care va puteti pune in mod neintentionat numele de domenii in pericol. Daca dati clic pe un link dintr-un e-mail de tip phishing si introduceti informatii despre cont pe un site fals, detaliile dvs. de conectare vor fi furate.

E-mailurile de phishing sunt din ce in ce mai greu de detectat, asa ca este adesea o idee buna sa evitati sa dati click pe linkuri din orice e-mail neasteptat si sa vizitati direct site-ul web in cauza. In acest fel, puteti verifica daca trebuie sa efectuati vreo actiune asupra contului dvs. fara a face click pe ceea ce poate fi un link nesigur.

De obicei, semnele unui email de tip phishing includ:

-Ortografie gresita si greseli gramaticale

-Emailul provine de la o adresa de email neobisnuita (ex. un e-mail care spune ca este de la o organizatie, dar adresa de e-mail de la care provine nu are legatura cu acea organizatie sau adrese de email care contin cifre si combinatii ciudate)

-Vi se solicita urmarea unei actiuni urgente, actionarea rapida (daca simtiti ca trebuie sa actionati rapid, este mai putin probabil sa va ganditi la ceea ce faceti)

-Vi se solicita informatii sensibile (detalii bancare, detalii de cont, parole, data nasterii, etc.)

-Link-uri catre un site web malitios. Daca aveti chiar si cea mai mica suspiciune ca un e-mail este o incercare de phishing, nu faceti click pe niciun link din el. Tratati toate e-mailurile neasteptate cu prudenta.

Concluzie

Securizarea numelor de domenii incepe cu pasii de baza in asigurarea sigurantei online, cum ar fi utilizarea unor parole puternice insa exista masuri suplimentare pe care le puteti lua. Daca va faceti griji cu privire la pierderea unui anumit domeniu, asigurati-va ca activati reinnoirea automata si folositi orice instrumente de protectie oferite de registrarul dvs. Procedand astfel, ar trebui sa va asigurati ca domeniul dvs. este pastrat in siguranta deplina.