10 mituri și concepții greșite despre șerpi

Exista mii de specii de serpi, care pot fi intalniti peste tot in lume. Oamenii au fost fascinati dar si speriati de aceste animale de-a lungul istoriei. Desi cunostintele noastre despre serpi au evoluat exista inca multe mituri cu privire la acestia.

Mituri si conceptii gresite despre serpi

1. Serpii sunt agresivi

Intr-un fel, acest mit poate sa fi ajutat oamenii deoarece i-a incurajat sa stea departe de serpii potential letali sau i-a incurajat pe cei care au vazut un sarpe sa fie mai precauti in preajma lor.

Din pacate, acest mit a dus si la uciderea de serpi, ca mijloc de a controla populatia acestora. Majoritatea serpilor, atunci cand se confrunta cu vederea unui animal semnificativ mai mare, precum un om, se vor retrage, pentru a fi in siguranta. Exista multe specii de serpi cu comportamente diverse insa majoritatea nu sunt agresivi – unii pot ramane nemiscati si pretind ca sunt morti si foarte putini vor da semne de agresivitate – chiar si atunci cand simt ca nu exista o alternativa mai buna.

In general, daca vedeti un sarpe, faceti-i loc si lasati-l in pace. Nu exista niciun motiv sa credeti ca va poate urmari sau ataca fara niciun motiv.

2. Serpii sunt surzi

Acest mit a fost emis pentru prima data de oamenii de stiinta, desi a fost demult infirmat. Deoarece serpii nu au urechi sau timpane si pentru ca nu reactioneaza intotdeauna la zgomote puternice, se credea ca serpii sunt surzi.

Desi este adevarat ca ei nu aud sunete la fel ca noi, serpii pot simti vibratiile din aer si cele prin pamant. In timp ce oamenii au oase mici in ureche care capteaza sunetul, serpii au oase similare pe partile laterale ale capului. Aceste oase le permit serpilor sa capteze zgomotele si sa le recunoasca.

Serpii aud intr-un mod foarte diferit de oameni dar pot capta sunete, deci nu sunt surzi.

3. Daca vezi un pui de sarpe, sarpele-mama este undeva pe aproape

Aceasta este o conceptie gresita foarte ciudata daca luati in considerare realitatea. Desi unii oameni vor afirma ca a vedea un pui de sarpe inseamna ca sarpele-mama este undeva aproape, acest lucru este foarte putin probabil.

Puii de serpi se nasc cu capacitatea de a se descurca singuri iar dupa aproximativ o saptamana in care nu trebuie sa manance, se vor aventura pe cont propriu la vanatoare. De fapt, serpii nu manifesta instincte materne sau paterne, cel putin nu in modul in care i-ati putea vedea impreuna sa caute hrana sau parintii invatand copilul sa vaneze.

Daca vezi un pui de sarpe, este probabil sa fie singur.

4. Puii de sarpe sunt mai periculosi decat serpii adulti

Acest mit exista deoarece se crede ca puii de sarpe nu au invatat inca sa-si controleze eficient veninul, prin urmare sunt mai periculosi decat serpii adulti, aparent mai rezervati.

Cand vaneaza pentru prima data, puiul de sarpe este complet echipat si priceput, avand un control total asupra veninului produs. Pot exista unele diferente in nivelurile de venin intre serpi si chiar intre serpii din aceeasi specie, din cauza dietei. Insa dimensiunea redusa a puiului de sarpe inseamna ca este probabil sa aiba mai putin venin decat un sarpe adult. Nu ar trebui insa sa presupuneti niciodata ca un sarpe mic nu poate avea un venin letal.

5. Veninul trebuie absorbit din muscatura de sarpe

Acest mit a fost raspandit de filmele occidentale si a fost perpetuat timp de multi ani. Din fericire, majoritatea oamenilor sunt constienti ca nu este adevarat.

Nu sugeti sau taiati zona muscaturii pentru a preveni raspandirea veninului. Veninul se raspandeste foarte repede si incercarea de a taia sau suge muscatura poate inrautati situatia. Singura solutie pentru o muscatura de sarpe veninos este un anti venin, acolo unde este necesar sau lasarea veninului sa-si urmeze cursul daca nu se va dovedi fatal si nu poate fi tratat cu niciun medicament.

6. Serpii cu cap triunghiular sunt veninosi

Avand in vedere efectele devastatoare pe care le poate avea veninul unor serpi, nu este deloc surprinzator ca exista multe mituri despre identificarea serpilor veninosi. Unul destul de comun este ca serpii veninosi pot fi identificati dupa forma capului lor. Se presupune ca cei cu cap triunghiular sunt veninosi, in timp ce cei cu capete de alte forme nu sunt.

Acest lucru nu este adevarat si nu ar trebui sa va bazati niciodata pe acest tip de tehnica pentru a incerca sa identificati un sarpe veninos. Exista si alte conceptii gresite similare cu privire la forma pupilelor sarpelui. Din nou, mitul este eronat si neadevarat si ar trebui ignorat.

7. Serpii nu au oase

Serpii sunt vertebrate, ceea ce inseamna ca au o coloana vertebrala. Au un craniu, un maxilar si, de fapt, au de zece ori mai multe coaste decat oamenii.

Ca atare, desi poate ati auzit ca serpii nu au oase, acest lucru este departe de adevar. Serpii au sute de oase.

Este posibil ca aceasta conceptie gresita sa isi aiba originea in miscarea sarpelui si a faptului ca pare aproape fluid. Insa acest lucru se poate explica prin faptul ca oasele de sarpe sunt mult mai mici decat ale noastre si, desi au multe oase, sunt asezate astfel incat sa le permita sa se miste.

8. Serpii sunt alunecosi

Unul dintre motivele pentru care multi oameni nu sunt dispusi sa tina un sarpe, este pentru ca ei cred ca sunt alunecosi si dezgustatori.

De fapt, pielea este complet uscata si poate fi aspra sau neteda. Deoarece nu au glande sudoripare, serpii nici macar nu produc transpiratie. Iar multi dintre ei traiesc in conditii aride, astfel incat rareori intra in contact cu apa. Chiar si serpii de apa se usuca rapid, ca mijloc de supravietuire. Unii amfibieni secreta mucus, dar nu si serpii.

9. Laptele atrage serpii

Unii oameni cred ca a pune o farfurie cu lapte afara va atrage serpi. Oamenii ar putea face acest lucru in speranta ca sarpele ii va scapa de soareci sau sobolani. Insa conceptia gresita ca laptele atrage serpii vine din zilele in care oamenii vedeau serpi indreptandu-se spre hambarele de vaci si fermele de lapte.

Fermierii credeau ca serpii beau lapte de la vaci atunci cand mergeau sa vaneze rozatoare care traiau in prejma animalelor de la ferma. Ei bine, serpii nu sunt proiectati pentru a bea lapte de la vaci. Si este putin probabil ca vacile sa suporte niste serpi care le beau laptele.

10. Serpii se deplaseaza in perechi si se razbuna daca le ucideti partenerul

Dupa cum am mentionat mai sus, serpii nu calatoresc in grupuri familiale, nici macar cu parintii lor. Singura data cand este posibil sa vedeti doi serpi impreuna este atunci cand acestia curteaza sau se pregatesc sa se imperecheze.

In niciun caz, serpii nu formeaza legaturi stranse cu un partener. Ceea ce inseamna ca nu veti vedea doi serpi deplasandu-se impreuna. Iar perechea supravietuitoare a unui sarpe pe care l-ati ucis nu va va putea recunoaste, si nu va simti nevoia de razbunare.

Aveti intotdeauna grija cand aveti de-a face cu serpii si sa fiti pregatit sa luati masuri de protectie in jurul speciilor veninoase. Speram sa fi risipit unele dintre cele mai comune mituri si conceptii gresite despre serpi.

