Winter Sales la Ploiești Shopping City. Marele Sezon al Zâmbetelor continuă cu super reduceri de iarnă

Ploiești, 10 ianuarie 2023 – Începutul de an aduce la Ploiești Shopping City oferte speciale la colecțiile de sezon, dar și super premii pentru clienții care utilizează aplicația SPOT.

Marele Sezon al Zâmbetelor continuă la centrul comercial, iar clienții pot profita de oferte atractive la magazinele și brandurile favorite, cu ocazia reducerilor de iarnă. A sosit acel moment din an când garderoba poate fi schimbată, completată sau împrospătată la prețuri irezistibile. La Ploiești Shopping City, zâmbetele sunt asigurate cu promoții de neratat.

Printre cele mai spectaculoase reduceri anunțate se numără cele de la Benvenuti, Buzz, Sport Vision, Jolidon, Meli Melo, Penti, Pro Beauty Shop, Marionnaud, Optiplaza, OptiBlu, English Home, Noriel, Intersport, LC Waikiki, New Yorker, Tom Tailor, Stradivarius, Cropp, Pull&Bear, Bershka, Zara, Splend’or, Poema, Musse, Yves Rocher, Douglas, Be in time, Office Shoes, Various Brands, BSB, Adidas, Jolidon, H&M, Anna Cori, Sephora, Colin’s, 4F, House, Sizeer, Hervis, Grid, Buzz, Gryxx si Tezyo. Brandurile au pregătit discounturi între 30% și 70%.

Zâmbește mai des și revendică premiile din aplicația SPOT!

La Ploiești Shopping City, cumpărăturile din perioada reducerilor de iarnă le aduc utilizatorilor SPOT premii speciale în secțiunea Cheltuie puncte & Alege recompense. Până pe 6 februarie, după fiecare sesiune de shopping, clienții care scanează bonurile în aplicația SPOT și strâng puncte de loialitate, pot accesa premii speciale precum vouchere cadou, căști audio, boxe portabile, produse de înfrumusețare și îngrijire personală, parfumuri și electrocasnice mici.

Ce este aplicația SPOT și cum se instalează?

Experiența de shopping este completă doar cu SPOT, aplicația de recompensare a clienților loiali din Ploiești Shopping City. Aplicația este gratuită și poate fi descărcată atât din Google Play, cât și din App Store.

După descărcarea SPOT, utilizatorii trebuie să își creeze un cont și să se autentifice în aplicație. Fiecare sesiune de cumpărături le va aduce utilizatorilor puncte de loialitate cu ajutorul cărora aceștia vor avea acces la oferte și beneficii exclusive, în funcție de statutul atins în programul de fidelizare My Spot.

Pentru a obține punctele de loialitate, aceștia trebuie doar să scaneze bonul aferent fiecărei sesiuni de cumpărături. Utilizatorii SPOT pot folosi aplicația și pentru alte 16 centre comerciale din portofoliul NEPI Rockcastle* din țară. Clienții au opțiunea de a selecta în aplicație mall-ul favorit pe care îl vizitează în mod frecvent, dar și posibilitatea de a folosi beneficiile acumulate în oricare alt centru comercial NEPI Rockcastle.

*Centrele comerciale din grupul NEPI Rockcastle care fac parte din aplicație: Mega Mall București, Promenada Mall, Shopping City Sibiu, Promenada Sibiu, Shopping City Timișoara, City Park Mall Constanța, Brăila Mall, Shopping City Galați, Shopping City Târgu-Jiu, Severin Shopping Center, Shopping City Deva, Shopping City Piatra Neamț, Shopping City Satu Mare, Shopping City Târgu Mureș, Ploiești Shopping City, Shopping City Râmnicu Vâlcea, Vulcan Value Centre.

Despre Ploiești Shopping City

Ploiești Shopping City, parte din portofoliul NEPI Rockcastle, primul și cel mai mare centru comercial din județul Prahova, are o suprafață închiriabilă de 46.500 m2 și pune la dispoziția clienților săi aproximativ 2.000 locuri de parcare. Mall-ul găzduiește unul dintre cele mai mari cinematografe din afara Capitalei, cu 12 săli de proiecție dintre care 7 sunt dotate cu tehnologia 3D, dar și peste 100 de magazine, mix-ul de chiriași incluzând branduri internaționale precum Zara, H&M, Pull and Bear, Bershka, Stradivarius, Adidas, Starbucks, Tezyo, LC Waikiki, Intersport, Noriel, BSB, și multe altele.

Cu aplicația mobilă SPOT, disponibilă gratuit în Google Play și App Store, clienții Ploiești Shopping City sunt recompensați cu puncte de loialitate la fiecare sesiune de cumpărături, ce aduc oferte și beneficii exclusive.

