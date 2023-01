Lipsa zăpezii alungă turiștii din stațiunile de pe Valea Prahovei

Ieri a fost înregistrat recordul de temperatură maximă pentru această zi a anului. A fost cea mai ridicată temperatură înregistrată vreodată în data de 2 ianuarie.

Deși pentru mulți temperaturile ridicate de afară sunt un motiv de bucurie, pentru iubitorii de zăpadă acestea le încurcă puțin planurile… puțin mai mult.

„Obișnuiam să plecăm la Predeal după Revelion, în prima parte a lunii ianuarie. Prețurile mai bune decât de Sărbători, fără aglomerație. Era bine pe pârtie. Acum unde să mai mergem? Am anulat tot. Noroc că am putut să anulăm fără penalizări...”, povestește un ploieștean supărat pe faptul că nu știe dacă va pune schiurile în picioare la începutul anului 2023.

„Am fost de Revelion la munte pentru că am luat pachet nerambursabil la un hotel din Predeal. Dacă puteam recupera banii, nu mai plecam. Am vrut să merg la schi. Zăpadă nu este. Mie nici nu-mi place zăpada artificială...”, mărturisește un alt ploieștean. Spune că în cele trei zile s-a plimbat, a făcut drumeții dar și-ar fi dorit să schieze. „Nu pot să spun că am aruncat cu banii pe fereastră, dar nici nu a meritat cheltuiala”, mai povestește turistul.

Astăzi, 3 ianuarie, nu exista nicio pârtie deschisă în Sinaia sau Predeal. Meteorologii anunță pentru următoarele două săptămâni temperaturi mai scăzute ba chiar, după data de 6 ianuarie, ar trebui să își facă apariția și precipitațiile.

Până atunci însă administratorii de pârtii și schiorii mai au de așteptat. Zăpada încă nu a apărut în stațiunile de pe Valea Prahovei.