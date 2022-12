2922 de kilometri pentru 2922 de zile de detenție. „Am reușit să nu îmi pierd mințile, mereu gândindu-mă la ziua când voi călca din nou pe pământul meu românesc”

Opt ani petrecuți într-o închisoare de maximă securitate din China, „răzbunați”, parcă, printr-un pelerinaj, făcut la pas, prin toată România lui dragă. O descătușare și o redescoperire de sine, după 2922 de zile petrecute într-o celulă de 16 metri pătrați, împreună cu alte 12 persoane, în care s-a simțit ca „într-o cușcă, înghesuit între alții, dar singur”. Este povestea lui Marius Balo, omul care, de Ziua Națională a României și-a încheiat pelerinajul, prin care a vrut să comemoreze fiecare zi petrecută în penitenciar. O poveste de viață incredibilă, din care Marius Balo a ieșit mai puternic, mai înțelept și mai hotărât să prețuiască fiecare gură de aer curat și fiecare zi lăsată de la Dumnezeu ca și cum ar fi ultimele.

Povestea românului încarcerat pentru o schemă de fraudă financiară de 80 de euro a făcut, în 2014, înconjurul țării

Marius Balo era profesor la Renmin University Beijing și expert străin în cadrul Grupului de Tehnologie și Educaţie XinDongFang (New Oriental) Beijing.

S-a stabilit în China în anul 2010, iar pe 28 martie 2014 a fost arestat pentru o presupusă fraudă contractuală, fiind acuzat că a primit 80 de dolari de la cetățeni chinezi, fără să știe că suma provenea din comiterea de infracțiuni. A fost condamnat la opt ani de închisoare și încarcerat în Penitenciarul de Maximă Siguranță Shanghai.

„Am reușit să nu îmi pierd mințile, mereu gândindu-mă la ziua când voi călca din nou pe pământul meu românesc”.

A revenit acasă anul acesta, chiar de Paște. După 8 ani petrecuți într-o celulă în care, ne povestește el, „am reușit să nu îmi pierd mințile, mereu gândindu-mă la ziua când voi călca din nou pe pământul meu românesc”. În mintea lui, chiar acolo, în spatele gratiilor încolțise deja o idee. Pentru cele 2922 de zile de detenție, va parcurge tot atâția kilometri, pe jos, când va ajunge în țară.

Și așa s-a întâmplat. Călătoria lui Marius Balo a început pe 29 iunie, la ora 13.00, după câteva momente de reculegere la Cimitirul Eroilor din Cluj Napoca. Traseul nu l-a ales întâmplător.

„Am mers 30 de kilometri pe zi, timp de 100 de zile, scopul, dincolo de reconectarea mea la natură și uman, fiind vizitarea principalelor locuri de detenție, tortură și exterminare a foștilor deținuți politic din România, omagierea și păstrarea vie a memorie acestora”.

„Românul este un om frumos în orice zonă a țării”

Nicio secundă, omul nu s-a lăsat descurajat de cei aproape trei mii de kilometri pe care și-a propus să îi parcurgă. A mers și a contemplat. A respirat libertatea, a văzut locuri senzaționale, cu o mare încărcătură emoțională, s-a bucurat de simplitate și a cunoscut oameni frumoși.

„În glumă vă zic, mă gândeam că prin Moldova sau Muntenia, oamenii sunt, așa un fel de balauri cu șapte capete, că nu vom rezona, că sunt altfel decât noi, ardelenii, dar m-am înșelat. Românul este frumos în orice zonă a țării. Am cunoscut oameni care mi-au devenit o a doua familie. Am râs, ne-am bucurat împreună, am depănat povești, le-am cunoscut tradițiile locului.

Nici când m-au lăsat picioarele de la atâta mers, nu am renunțat. Îmi amintesc, am făcut un popas de câteva zile la Deva și am continuat pelerinajul meu. Au fost 2922 de zile ca o „răzbunare” pentru tot atâtea zile petrecute între patru pereți, unde, zilnic, mă rugam să mă țină Dumnezeu întreg la minte. Să rezist psihic, pentru a mă întoarce la ai mei”, ne-a mai spus Marius Balo.

În tot acest periplu a fost însoțit de toiagul croit și împodobit în culorile tricolorului de Maica Maria din Cluj

Cluj, Gherla, Bistrița, Suceava, Botoșani, Roman, Bacău, Târgu Ocna, Mărășești, Focșani, Râmnicu Sărat, Brăila, Tulcea, Periprava, Poarta Albă, Jilava, București, Ploiești, Mislea, Brașov, Blaj, Aiud, Alba Iulia, Deva, Sarmisegetuza, Caransebeș, Lugoj, Timișoara, Arad, Oradea, Zalău, Baia -Mare, Sighetul Marmației, Cavnic, Mănăstirea Rohia, Gherla și înapoi la Cluj. Câte orașe și comune, tot atâtea povești și experiențe minunate trăite de românul, însoțit în tot acest periplu de toiagul care, spune el, i-a salvat mai demult viața și care i-a fost croit și împodobit în culorile tricolorului de Maica Maria din Cluj, maică ortodoxă pe stil vechi.

2922 și cartea…

Bărbatul, acum în vârstă de 41 de ani, nu poate spune ce loc l-a fascinat mai mult. Până la urmă, asta nici nu a contat, ci doar ideea de libertate, puterea de a respira aer curat și de a se regăsi pe sine. De peste tot a cules în suflet câte o amintire. Una frumoasă care să compenseze din amarul fiecărei zile petrecute dincolo de gratii.

Îl întreb dacă și-a găsi dreptatea. Îmi răspunde cu optimismul omului, parcă renăscut: „Da, după opt ani. Sunt acasă, liber. Asta e tot ce mai contează…”.

Marius Balo va cuprinde toate cele 2922 de zile de detenție, „răzbunată” prin 2922 de zile de libertate în paginile unei cărți. Care care chiar așa se va numi: 2922. Un număr care înseamnă pentru clujean și frumusețe, dar și urâțenie, și suferință, dar și bucurie, și pierdere, dar și regăsire. Toate, într-un singur număr…

