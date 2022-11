Sărbătoreşte un an magic alături de Prahova Value Centre!

Ca un gând, nici nu ştim când, primul an al centrului comercial Prahova Value Centre a trecut. Cu multe evenimente frumoase, cu întâlniri memorabile, cu activităţi inedite şi multă distracţie, a trecut primul din mulţi ani pe care ne dorim să îi petrecem în fiecare zi #LângăTine.

Şi pentru că distracţia este cea care ne defineşte, nu puteam rata ocazia de a organiza o petrecere aniversară la care invităm pe toată lumea cu mic, cu mare. În plus, aveam nevoie şi de un invitat special; ne-am gândit şi l-am găsit: magicianul Robert Tudor va aduce magia în vieţile noastre!

Te invităm şi pe tine la ziua noastră, sâmbătă, 3 decembrie. Avem în plan o zi întreagă cu magie, personaje de poveste, cântece şi veselie. Programul complet al activităţilor organizate în interiorul galeriei comerciale Prahova Value Centre este următorul:

Sâmbătă, 3 decembrie:

12:00 – 19:00: cabină foto pentru amintiri de neuitat, cu fotografii printate;

12:00 – 16:00: face painting pentru micuţii invitaţi;

12:30: recital de muzică populară şi colinde al artiștilor Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” Ploiești;

14:00 – 17:00: vată de zahăr pentru copii;

14:00: spectacol interactiv cu baloane de săpun;

15:15: recital susţinut de micii artişti ai Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” Ploiești;

16:00 – 19:00: personaje de poveste și baloane colorate;

16:15: spectacol interactiv de chimie pentru copii;

17:30: show de flair bartending cu Luca Valentin;

19:00: spectacol de magie pentru toate vârstele susținut de magicianul Robert Tudor;

19:45: foc de artificii (poate fi urmărit în exteriorul centrului comercial).

“Am aşteptat cu entuziasm această zi specială. Ne aminteşte şi de inaugurarea la care am fost alături cu toţii acum un an, dar şi de toate momentele frumoase pe care le-am petrecut împreună în decursul a 12 luni. Vrem să ne bucurăm împreună cu comunitatea din care facem parte, acesta este motivul pentru care le-am pregătit prietenilor noştri atât de multe surprize frumoase.”- declară Ioana Gheorghe, managerul general al centrului comercial Prahova Value Centre.

Informaţiile despre eveniment pot fi accesate şi pe site-ul Prahova Value Centre (1 An magic #LângăTine – Prahova Value Centre – Prahova Value Centre (prahova-valuecentre.ro))

Prahova Value Centre, situat în Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 1, constituie componenta comercială a unui proiect de tip mixed-use în Ploiești. Alături de Pleiades Residence, cel mai verde complex din oraș, formează un hub urban care are la bază un concept inovativ, oferind, în completarea celor două componente principale, retail și rezidențial, servicii și funcții secundare, pentru a crea o comunitate urbană modernă și dinamică, un viitor punct de reper al orașului.

(P)