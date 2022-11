Unde am găsit încălțăminte de toamnă de calitate în Ploiești. Au adus modele noi și de firmă

Cum a sosit, cel puțin calendaristic, sezonul rece, trebuie să achiziționăm încălțări potrivite. Ori că nu ne mai plac cele vechi, ori că, în cazul copiilor, au rămas mici, ori că s-au deteriorat, am început să ”colindăm” diverse magazine din Ploiești. După mai multe încercări eșuate (ba erau prea scumpe, ba nu le plăceau copiilor), am zis să dăm o fugă la Outlet OK, magazin aflat la ieșirea din Ploiești, „la Petrom”, cum se spune. A fost alegerea perfectă!

Am ajuns acolo și am constatat că au actualizat stocul conform noului sezon. Cred că am petrecut mai bine de o oră tot încercând și probând noile modele aduse.

Au de toate, de la încălțări sport de toamnă, până la ghete și cizme de iarnă clasice.

Am fost surprinsă de multitudinea de modele Bugatti, recent aduse. Mă obișnuisem cu Nike, Desigual, dar, de data aceasta, parcă au adus mai multe mărci și modele.

Este adevărat, până acum, în principal, am mers după haine și, mai puțin, după încălțăminte. Dar, în mod sigur, nu aveau până acum o ofertă așa variată la încălțăminte.

Și totuși, deși am probat mult Bugatti, am plecat de acolo cu o pereche de ghetuțe Sorel din piele, de care sunt foarte încântată.

Ceilalți și-au ales ghetuțe s.Oliver și doar puștoaica noastră a plecat de acolo cu o pereche de sneakers Bugatti.

Din păcate, de data aceasta nu am avut timp să dăm o tură cum se cuvine și la haine, dar am văzut modele noi de paltonașe și geci comparativ cu toamna trecută, bineînțeles, toate de firmă și de o calitate superioară.

Noi ne-am făcut, din nou, stocul de toamnă de la Outlet OK. În mod sigur, dacă ajungeți la magazin, nu veți pleca de acolo cu mâna goală. Spor la cumpărături!

Adresa magazinului este DN1, Km 6, Motel Km 6, parter, Blejoi, Romania, iar programul de funcționare este de Luni – Duminică: 09:00 – 19:30 (Detalii la telefon 0766505099). (P)