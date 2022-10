Ploiești Shopping City sărbătorește aniversarea de 10 ani cu expoziția House of the Dragon

Ploiești, 28 octombrie 2022 – La 10 ani de la deschidere, Ploiești Shopping City, în parteneriat cu HBO Max, le pregătește fanilor serialului „House of the Dragon”, prequel-ul faimosului Game of Thrones, o surpriză impresionantă. În perioada 29 octombrie – 7 noiembrie, aceștia vor avea ocazia să admire craniul dragonului Balerion, în exclusivitate, chiar în cadrul centrului comercial.

Celebrul dragon Balerion „The Black Dread” ajunge la Ploiești Shopping City

Vizitatorii Ploiești Shopping City vor putea admira și vor putea face fotografii impresionante cu craniul dragonului istoric din „House of the Dragon” („Casa Dragonului”), aflat în exclusivitate în centrul comercial. Craniul are o înălțime de 5,5 metri și va fi expus într-un decor cu tematica îndrăgitului serial, la baza scărilor rulante.

Balerion, cunoscut sub numele de The Black Dread (Spaima Neagră), a fost dragonul lui Aegon Cuceritorul, în timpul Războiului de Cucerire, și cel mai mare dragon Targaryen dintre toți cei care au trăit. Expoziția poate fi vizitată zilnic, între orele 10:00 – 22:00, iar accesul este gratuit.

Un check-in în SPOT, o șansă la premiile aniversare oferite de Ploiești Shopping City

Surprizele nu se opresc aici! În perioada 29 octombrie – 7 noiembrie, pe toată durata expoziției, un check-in în aplicația mobilă SPOT le poate aduce vizitatorilor centrului comercial super cadouri, prin tragere la sorți. Mai multe detalii pe ploiestishoppingcity.ro.

Despre House of the Dragon

„House of the Dragon” este unul dintre cele mai îndrăgite seriale ale momentului, iar acțiunea sa precede celebra poveste din seria „Game of Thrones”. Bazat pe cartea „Fire & Blood” a scriitorului George R.R. Martin, serialul redă istoria Casei Targaryen, plasată cu 200 de ani înainte de evenimentele din „Game of Thrones”. „Casa Dragonului” spune povestea unei perioade tulburi pentru Casa Targaryen, care a pus frate împotriva unui frate și dragon contra dragon. Punctul de dispută este, desigur, cine ar trebui să se așeze pe Tronul de Fier. Serialul poate fi urmarit pe HBO MAX, iar trailerul poate fi vizionat aici.

Despre Ploiești Shopping City

Ploiești Shopping City, parte din portofoliul NEPI Rockcastle, primul și cel mai mare centru comercial din județul Prahova, are o suprafață închiriabilă de 46.500 m2 și pune la dispoziția clienților săi aproximativ 2.000 locuri de parcare. Mall-ul găzduiește unul dintre cele mai mari cinematografe din afara Capitalei, cu 12 săli de proiecție dintre care 7 sunt dotate cu tehnologia 3D, dar și peste 100 de magazine, mix-ul de chiriași incluzând branduri internaționale precum Zara, H&M, Pull and Bear, Bershka, Stradivarius, Adidas, Starbucks, Tezyo, LC Waikiki, Intersport, Noriel, BSB, și multe altele.

Cu aplicația mobilă SPOT, disponibilă gratuit în Google Play și App Store, clienții Ploiești Shopping City sunt recompensați cu puncte de loialitate la fiecare sesiune de cumpărături, ce aduc oferte și beneficii exclusive.

Despre Warner Bros. Discovery

Warner Bros. Discovery (NASDAQ: WBD) este o companie – lider la nivel global – de media și divertisment care creează și distribuie cel mai divers și cuprinzător portofoliu de conținut și mărci din lume în televiziune, film și streaming. Disponibilă în peste 220 de țări și teritorii și în 50 de limbi, Warner Bros. Discovery oferă inspirație, informații și divertisment publicului din întreaga lume prin intermediul mărcilor și produselor sale emblematice precum: Discovery Channel, discovery+, CNN, DC, Eurosport, HBO, HBO Max, HGTV, Food Network, OWN, Investigation Discovery, TLC, Magnolia Network, TNT, TBS, truTV, Travel Channel, MotorTrend, Animal Planet, Science Channel, Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television, WB Games, New Line Cinema, Cartoon Network, Adult Swim, Turner Classic Movies, Discovery en Español, Hogar de HGTV și altele.

Pentru mai multe informații, vă invităm să vizitați www.wbd.com.