Cum mi-am schimbat anvelopele de iarnă într-o zi de duminică la AutoRoți Euromaster Bucov. Are program normal de lucru și în weekend, în sezon

Din cauza jobului solicitant, în timpul săptămânii ajung târziu acasă și doar în weekend mai am timp și pentru treburi așa-zis gospodărești. Printre acestea se numără și activitățile pentru mașina familiei, de la spălat și făcut plinul, până la cumpărarea de rovinietă, asigurare și verificarea valabilității ITP-ului. Având experiența anilor trecuți, când am lăsat pe ultima sută de metri schimbarea anvelopelor, ceea ce m-a costat timp prețios, m-a determinat să îmi fac o programare încă de sâmbătă pentru duminică la schimbul de anvelope.

”Știi că mâine este duminică, unde găsești tu vulcanizare deschisă?” m-a întrebat soția, care mă bănuia că vreau să mă sustrag curățeniei. Ceea ce, între noi fie vorba, era adevărat :).

Mi-am adus aminte că în primăvară mi-am schimbat anvelopele la AutoRoți, la ieșire din Ploiești, pe DN 1B, la Bucov și că serviciul a fost ireproșabil.

Detalii aici: Cum am schimbat anvelopele fără să stau la coadă, savurând o cafea bună, la doi pași de Ploiești

Așa că mi-am încercat norocul și am sunat la unul dintre numerele afișate pe site-ul autoroti.ro: 0733.466.666 și 0733.488.888!. Surpriză, un angajat mi-a răspuns amabil și așa am aflat că în lunile octombrie și noiembrie, service-ul AutoRoți este deschis de luni până duminică inclusiv, între orele 8 și 17 și că pot să fac simplu programarea online pentru aceasta cu minimum 24 de ore înainte.

Pentru că nimeni nu preferă să stea la coadă, AutoRoți are un sistem de programare nu doar telefonic, ci și online (detalii AICI) astfel încât doar introducând numărul de înmatriculare al mașinii îți poți alege ziua și ora la care să te prezinți cu mașina pentru înlocuirea anvelopelor de vară cu cele de iarnă.

Așa am procedat și eu, iar duminica trecută, la ora 14:30 eram cu mașina la AutoRoți. În 30 de minute, cât am savurat o cafea, într-o recepție elegantă, operațiunea a fost gata. Simplu, rapid și fără stres.

Și, ca să nu mai ocup spațiu în garaj cu roțile de vară, am preferat să le las la hotelul de anvelope AutoRoți, unde sunt în siguranță și la o temperatură controlată, iar prețul este chiar decent. În felul acesta am scăpat și de căratul anvelopelor și de murdărirea mașinii de două ori pe an. În plus, am primit o fișă service care mă ajută să urmăresc numărul de km parcurși cu fiecare rând de anvelope și starea acestora.

Așadar, recomand cu încredere AutoRoți Bucov în special șoferilor ocupați, care își pot schimba anvelopele de iarnă și în weekend.

P.S. Soția m-a așteptat răbdătoare acasă, așa că tot nu am scăpat de curățenie….Măcar am rezolvat problema cu anvelopele de iarnă, chiar dacă a fost duminică….:) (P)