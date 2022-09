O zi la Karpatia Horse Show 2022. Festival, spectacol și bună dispoziție pentru toată familia

De când mă știu mi-au plăcut caii. Nu mă pricep la rase, nu mă pricep nici la cum trebuie să arate un cal „frumos”, mie mi se păreau frumoși toți caii…

Din acest motiv Karpatia Horse Show a fost pentru mine ocazia perfectă de a vedea exemplare pe care alții chiar le consideră „frumoase”. Am vrut să înțeleg de ce sunt unii mai bine cotați ca alții. Și am înțeles…

Pregătiri și drum

Weekendul care a trecut, în Florești, Prahova, a avut loc ediția de anul acesta Karpatia Horse Show. Timp de trei zile, pe domeniul Cantacuzino, au fost diverse competiții cu cai.

Încă de când am auzit de eveniment, mi-am propus să mergem. Inițial am vrut chiar două zile la rând: sâmbătă și duminică, dar o răceală puternică m-a ținut în casă sâmbătă, așa că am ajuns doar în ultima zi a competiției. Dar a fost bine și așa.

Prețul de intrare a fost de 75 de lei pentru un adult și 40 de lei pentru un copil. Neauzind prea des de „călărie” la noi în țară, îmi imaginam că vom merge și, ca spectatori, vom fi vreo 30 de „speriați” și cam atât. Cred că niciodată în viața mea nu m-am înșelat mai tare!

Încă de când am ajuns în Florești ne-am trezit că stăm la coadă de mașini. Era duminică aproape de orele prânzului. „Nu se poate ca toate mașinile astea să meargă la Karpatia”, mi-am spus în gând. Ba chiar acolo mergeau…

