Back to party cu Smiley, la Prahova Value Centre

Back to school, back to work… back to party! Asta îţi propune Prahova Value Centre pentru weekendul 30 septembrie – 2 octombrie.

Pentru a face mai uşoară tranziţia de la vară la toamnă, de la concedii şi tabere la serviciu şi şcoală, am pregătit trei zile speciale pentru toate vârstele, cu parc de distracţii, spectacole şi concerte, toate în parcarea centrului comercial Prahova Value Centre.

Carusele luminoase, maşinuţe electrice şi jocuri variate îi aşteaptă pe copii, pentru o dulce aducere aminte a distracţiei de vară. Iar pentru publicul larg, artişti locali şi naţionali vor urca pe scenă în cele trei zile de petrecere, conform programului:

Vineri, 30 septembrie

Concert Over Black (Judas Priest Tribute), de la ora 18:00;

Concert Vertigo (Deep Purple Tribute), de la ora 19:00;

Concert Milla Michelle, de la ora 20:00.

Sâmbătă, 1 octombrie

Concert “Fabis Art School” (clasa de canto profesor Violeta Barac), de la ora 17:00;

Spectacol Ansamblul Folcloric “Prahova” (coregraf Enache Vasile) şi Grupul vocal “Prahova” (profesor Nicolae Vicol) ale Casei de Cultura “Ion Luca Caragiale” Ploieşti, de la ora 17:30;

Concert folk Marius Glonţ şi trupa “2 Cuvinte”, de la ora 18:00;

Concert Claudia Pavel, de la ora 19:00;

Concert Smiley, de la ora 20:00.

Duminică, 2 octombrie

Magic Show by Circul Toredo, de la ora 19:00;

Concert Mario Fresh, de la ora 20:00.

Întreg weekendul este 100% rezervat pentru distracţie, cântece şi dans.

Spectacolele şi concertele organizate în perioada 30 septembrie – 2 octombrie au loc în parcarea centrului comercial Prahova Value Centre, iar accesul este gratuit, în limita spaţiului disponibil.

“Sărbătorile de toamnă sunt o tradiţie foarte iubită de români, aşa că ne-am gândit să abordăm şi noi, în stilul nostru, o astfel de ocazie, cu muzică, dans şi distracţie. Îi invităm alături de noi pe toţi cei care doresc să întâmpine toamna cu multă voie bună.”- declară Ioana Gheorghe, managerul general al centrului comercial Prahova Value Centre.

Informaţiile despre eveniment pot fi accesate şi pe site-ul Prahova Value Centre (Back to Party – Prahova Value Centre – Prahova Value Centre (prahova-valuecentre.ro)).

Prahova Value Centre, situat în Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 1, constituie componenta comercială a unui proiect de tip mixed-use în Ploiești. Alături de Pleiades Residence, cel mai verde complex din oraș, formează un hub urban care are la bază un concept inovativ, oferind, în completarea celor două componente principale, retail și rezidențial, servicii și funcții secundare, pentru a crea o comunitate urbană modernă și dinamică, un viitor punct de reper al orașului.

(P)