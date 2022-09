Cascadele Giessbach, lacul Brienz și satul Iseltwald – alte comori ale Elveției

În regiunea Interlaken sunt o mulțime de obiective turistice – lacul Brienz este unul dintre acestea. După excursiile la cea mai înaltă gară din Europa, Jungfraujoch și la Grindelwald-First, o altă zi frumoasă a fost cea în care am văzut cascadele Giessbach, lacul Brienz și satul Iseltwald.

Din Wengen am luat trenul până la gara Interlaken Ost. Am schimbat cu alt tren spre Brienz, iar de aici ne-am dat cu vaporul între localitățile de pe malul lacului cu același nume. Toate aceste drumuri sunt gratuite cu cardul Jungfrau Travel Pass.

Am avut norocul să ne plimbăm cu o bijuterie de vapor cu aburi – Lötschberg. Cu o capacitate de 800 de persoane, vaporul are 2 punți – clasa 1 fiind evident la etaj. De pe vapor nu lipsește locul de joacă pentru copii, cu animator inclus. În circa 15 minute ajungem din Brienz la stația Giessbach See.

