Restaurante și feluri de mâncare în Bruges

După ce ne-am tot plimbat pe la Marea Nordului și prin alte orașe belgiene, cu siguranță vă întrebați unde mâncăm în Bruges? În Bruges o masă la restaurant pentru 1 persoană (fel principal, desert și o bere belgiană) costă 25-35 euro.

Porțiile sunt mari astfel că nu am avut nevoie de mai mult. În general berile sunt doar la sticlă de 330 ml. La prânz puteți mânca de la tarabele de pe stradă, sau luați un sandviș din localurile de acest gen.

De Bottelier

Situat pe strada Sint-Jakobsstraat la nr. 63, localul ne-a fost recomandat de personalul hotelului la care am stat. Am făcut rezervare (sfat primit de la hotel) cu o seară înainte, în timpul plimbării prin Bruges. Localul este o afacere de familie – Hans servește și are grijă de clienți, iar Hilde este la bucătărie și prepară pe loc felurile din meniu.

