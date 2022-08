Acestea sunt motivele pentru care Lego încă este jucăria perfectă

Lego este o idee la fel de mult ca și o jucărie; dacă te străduiești suficient de mult, poți încadra întreaga poveste a ultimului secol de joacă pentru copii și speranțele și dorințele fiecărui părinte într-una dintre cărămizile sale de plastic dreptunghiulare de 9,6 milimetri înălțime.

Turnate într-un polimer termoplastic, acrilonitril butadien-stiren, Lego sunt cunoscute pentru durabilitatea lor, motiv pentru care poți scoate Lego-urile vechi de 10 de ani ascunse în subsolul părinților tăi și, lăsând la o parte schemele de culori învechite, vor fi la fel ca întotdeauna.

Nu numai că vor arăta la fel, dar se vor potrivi cu toate celelalte Lego fabricate vreodată, chiar și cu cele care datează din 1949, când un fabricant danez de jucării pentru copii pe nume Ole Kirk Kristiansen a creat prima cărămidă din plastic. Lego îl numește sistemul de joc și este atât un principiu de fabricație, care permite companiei să reutilizeze aceleași matrițe pentru a realiza infinite seturi noi, cât și o propunere de joc: Cu cât deții mai multe cărămizi, cu atât mai multe poți construi.

La fel ca toate cele 6.500 de elemente Lego – cuburi, dreptunghiuri, octogoane, roți, arcuri, chiar și micile mâini semicirculare ale minifigurinelor galbene – cărămida standard are o variație de doar 0,004 milimetri, ceea ce înseamnă că piesele Lego sunt realizate cu mai multă precizie decât cafetiera ta, televizorul tău, chiar și decât iPhone-ul tău. Această precizie este cea care face posibilă utilizarea Legos pentru a construi o replică minusculă a Taj Mahal-ului (5.922 de piese) sau o versiune la scară reală a avionului de luptă X-Wing (5.335.200 de cărămizi).

Din punct de vedere psihic, cărămida Lego este, de asemenea, clar calibrată; ea operează într-un spațiu comun imaginației din copilărie și ambiției părinților. Pentru copii, Lego le permite să construiască universuri întregi după specificațiile lor idiosincratice. Pentru părinți, Lego pare a fi leguma pe care copilul tău o cere și apoi o mănâncă în grămezi – o jucărie care este, de asemenea, o piatră de temelie pentru creativitatea viitoare, o lecție de mecanică care nu se simte ca o temă școlară, o întruchipare sănătoasă a meșteșugului scandinav, ceva tactil într-o lume care este din ce în ce mai pixelată.

Este jucăria din plastic pe care chiar și părintele cel mai angajat în favoarea jucăriilor naturale, din lemn, o va cumpăra cu plăcere. Este, de asemenea, mai populară astăzi decât a fost vreodată, ceea ce este o surpriză chiar și pentru unii din cadrul companiei, deoarece cu câțiva ani în urmă era aproape falimentară.

Când vânzările Lego au început să scadă în anii 1990, compania a cerut sfatul unor consilieri externi, care au avertizat asupra unui viitor dezastruos. Copilăria devenea din ce în ce mai scurtă, copiii abandonau mai repede jucăriile, iar puținul timp de joacă rămas era consumat din ce în ce mai mult de jocurile video. Acest lucru se întâmpla în zorii internetului, cu mult înainte ca părinții să se îngrijoreze cu privire la „timpul petrecut în fața ecranului” în timp ce sprijineau iPad-urile pe masa de la cină; problema nu va face decât să se agraveze pentru cărămidă, au fost de acord consilierii.

Lego a răspuns prin diversificarea ofertelor sale. Și-a extins parcurile tematice Legoland și a început să facă figurine de acțiune și jucării pentru copii și lucruri care abia dacă erau recunoscute ca Lego. Dacă copiii nu erau interesați de cărămizile pe care le oferea Lego, erau și mai puțin interesați de aceste produse noi, aleatorii. Efectul a fost catastrofal. În 2003, compania era în pragul colapsului financiar, la doar trei ani după ce Fortune o numise „Jucăria secolului”.

În tradiția Lego, criza a provocat o căutare de suflet la nivelul întregii companii. Și unde se afla sufletul era în cărămidă. De acum înainte, cărămida va fi centrul a tot ceea ce face, indiferent de tendințele jucăriilor. Lego a încredințat operarea Legoland unei companii externe și a încetat să mai experimenteze cu linii care nu erau din cărămidă. De asemenea, nu în mod nesemnificativ, se pare că a concediat 1.200 de angajați, și-a mutat fabrica din SUA în Mexic și și-a modernizat operațiunile de producție. Schimbarea a fost la fel de dramatică ca și prăbușirea: Din 2005, Lego a avut o creștere de două cifre în fiecare an.

Dar revenirea nu a fost atât de simplă pe cât o face Lego să pară. Chiar și în timp ce Lego spunea povestea revenirii la cărămidă, în mod crucial (și profitabil) se deplasa dincolo de aceasta, încheind parteneriate cu studiouri de film și companii video pentru a extinde și delimita marca Lego, în timp ce sustrăgea cu abilitate buzz-ul de la francizele omniprezente.

De fapt, Lego a găsit o modalitate de a concura împotriva invaziei timpului de ecran, devenind timp de ecran. În loc să urmeze tendințele în materie de jucării, Lego a contribuit din nou la crearea acestora, devenind ceea ce academicienii numesc „transmedial”. Compania de după criză se află acum în centrul unei caracatițe a proprietății intelectuale, care se extinde de la o platformă la alta și de la o marcă la alta. SpongeBob SquarePants, Indiana Jones, Mickey Mouse, Batman, The Simpsons, Toy Story, Pirații din Caraibe, prințesele Disney și Stăpânul Inelelor au primit tratamentul Lego, în timp ce proprietățile originale sub licență ale Lego, precum Ninjango și Legends of Chima, au ajuns în filme și jocuri video și pe haine.

