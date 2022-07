Jurnal din Ararat, „muntele biblic“ – Ziua 6 – Ultima zi pe „corabia lui Noe“! Cu paşii spre civilizaţie, dar cu ochii tot #sprevarf

Cu un nou vârf atins, unde ne-a purtat şi pe noi, fie şi cu ochii minţii, Cristi Minculescu se îndreaptă spre casă. Nu pentru mult timp, pentru că fie o tabără, fie o altă tură urmează să-l poarte atât pe el, cât şi pe turiştii săi, spre noi aventuri.

Până atunci, să-i parcurgem noua filă din Jurnalul din Ararat.

Urmare de AICI

„Când văd poze sau citesc despre munţi, ascensiunea mi se pare tare uşoară. Când ajung la baza lor şi mă uit către creste, îmi dau seama că lucrurile nu sunt atât de simple. Dar dorința de a ajunge pe culmi, de a-mi pune puterile la încercare, de a descoperi o altă perspectivă a vieţii şi panorame aparte cu lumea „de jos“ mă scormonesc, de fiecare dată, să pornesc #sprevarf.

Anul acesta, am venit pe Ararat cu toată încrederea că voi reuşi să ajung şi pe vârf. Şi mi-a ieşit! Am fentat disconfortul cu câţiva paşi. Recunosc că aş fi fost dezamăgit dacă nu ajungeam, dar aş fi încercat iar şi iar până când muntele avea disponibilitatea de a mă primi… Şi chiar dacă am ajuns pe vârf, îmi doresc să revin, pentru că aş vrea să prind şi vreme bună care să-mi ofere tabloul dorit al văilor Araratului, al aşezărilor de la poalele lui, al Cerului pe care noi, cei care iubim muntele, îl simţim, parcă, mai aproape.

Ultima zi pe munte, din această tură, a fost una a revenirii.

