Hai pe terasă, la Cinema, la Prahova Value Centre

Pentru că vara merită experienţe memorabile, la Prahova Value Centre ţi-am pregătit evenimente inedite. În perioada 13 – 24 iulie, te aşteptăm pe terasa centrului comercial cu un ecran high tech ultra size şi filme de succes pentru toată familia, cu acces gratuit.

Serile de luni până joi sunt dedicate copiilor, pe care îi aşteptăm începând cu ora 19:00 cu animaţii dublate în limba română. Personaje de poveste îi vor plimba pe cei mici pe tărâmuri magice şi le va stimula imaginaţia. Printre filmele pe care le vor putea urmări se numără Tom şi Jerry, Encanto, Regele Leu.

Pentru iubitorii de adrenalină, aventură şi mistere, am pregătit producţii de succes precum King Richard, Dune, Spider-Man Far from home, Ford v Ferrari. Actori de renume dau întâlnire publicului larg de vineri până duminică, de la ora 20:00, pe terasa Prahova Value Centre.

“Ne bucurăm să le putem oferi oamenilor din comunitate o experienţă inedită şi memorabilă. Vara aceasta, cu toţii ne dorim să petrecem cât mai mult timp în aer liber, cu prietenii, familia, oamenii dragi alături, creând amintiri speciale. Acesta este motivul pentru care ne-am dorit să invităm ploieştenii alături de noi la seri de filme pe terasă.”- declară Ioana Gheorghe, managerul general al centrului comercial Prahova Value Centre.

Accesul la proiecţiile filmelor este gratuit şi se face în limita locurilor disponibile pe terasă. Programul complet al filmelor poate fi urmărit aici: Hai pe terasă, la CINEMA – Prahova Value Centre – Prahova Value Centre (prahova-valuecentre.ro). În cazul unor condiţii meteo nefavorabile, difuzările filmelor se pot reprograma.

Prahova Value Centre, situat în Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 1, constituie componenta comercială a proiectului de tip mixed-use dezvoltat de Prime Kapital în Ploiești. Alături de Pleiades Residence, cel mai verde complex din oraș, formează un hub urban care are la bază un concept inovativ, oferind, în completarea celor două componente principale, retail și rezidențial, servicii și funcții secundare, pentru a crea o comunitate urbană modernă și dinamică, un viitor punct de reper al orașului.

Despre Prime Kapital

Prime Kapital este un dezvoltator, investitor și operator imobiliar, activ în Europa Centrală și de Est. Fondatorii afacerii activează în piața imobiliară din România și din regiune de mai bine de un deceniu și au o reputație neegalată cu privire la calitatea și sustenabilitatea pe termen lung a dezvoltărilor realizate. Prime Kapital are o prezență amplă pe piața din România și este integrat pe verticală, având o echipă de aproximativ 390 de specialiști în domeniul imobiliar, ce îmbină competențe multi-disciplinare și acoperă întregul lanț valoric, specific dezvoltărilor imobiliare, de la achiziția, designul și construcția proiectelor, la închirierea, vânzarea și administrarea proprietăților.

Pentru mai multe detalii, accesați: http://www.primekapital.com/ .

