O destinație recomandată pentru a „evada” de acasă câteva ore! Cum am găsit Piața Sfatului din Brașov în prima seară de Crăciun FOTO-VIDEO

Brașovul a fost, ca de obicei, unul dintre cele mai animate orașe de Crăciun. Destinația preferată atât de turiști, cât și de localnicii dornici să facă o plimbare la ceas de seară, după masa îmbuleșugată, a fost Piața Sfatului. Doar zăpada a lipsit din decor, în rest atmosfera, bradul, episoade din obiceiurile românilor, voia bună etc. au fost prezente.

Drumul dinspre Ploiești spre Brașov a fost o adevărată plăcere. „Tradiționalele“ coloane de mașini au lipsit atât la dus, cât și la întors. Odată ajunși în Brașov, am avut de cutreiat vreun sfert de oră în găsirea unui loc de parcare. Am găsit la o distanță de mai bine de un kilometru de Piața Sfatului, însă nu ne-a deranjat să mergem câteva minute în plus.

Brașovul arată minunat, iar prima seară de Crăciun a fost și una în care se putea cât de cât „respira“. N-am mai avut de-a face cu înghesuiala din alți ani, când nu puteai arunca un ac. Probabil lipsa zăpezii, dar și dorința multora de a petrece în case, în familie, au ținut aglomerația la distanță.

Încă de la intrare în zona pietonală ne-a întâmpinat un grup de urători. Au adus tradițiile în piață, dorindu-și, în același timp, ca spectacolul oferit să le fie recompensat.

Nu ai cum să ajungi în Piața Sfatului fără să imortalizezi impunătorul brad. De jur împrejur căsuțe din lemn cu dulciuri, produse tradiționale, vin, suveniruri își așteptau clienții care nu s-au abătut din a scoate de la 5 lei pentru un pahar de vin fiert, până la 70 lei pe un kilogram de jumări. Ciocolata de casă variază între 65 și 85 de lei kilogramul, iar suvenirurile pleacă de la 10 lei o brățară până la câteva zute de lei o ie mai mult sau mai puțin apropiată de autentic.

Și cei mici se pot delecta în minipărculețul cu trenulețe, carusele, iar dacă au noroc îl mai pot prinde și pe Moșu’ la căsuța amenajată lângă brad.

La Kurtos Kalacs, gogoși și clătitele uriașe, cozile îți răpeau zeci de minute.

Ca atmosfera să fie perfectă, doar zăpada a lipsit din decor. Frumos va fi în toate aceste zile, însă nu garatăm că veți fi la fel de norocoși cu traficul spre Valea Prahovei și atmosfera cât de cât degajată pe care am găsit-o noi în Piața Sfatului în prima seară de Crăciun.

FOTO – VIDEO: Liliana Maxim