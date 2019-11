Artiști români și internaționali, în cea de-a treia zi a Ploiești Jazz Festival

Ploiești Jazz Trio îi așteaptă pe 22 noiembrie, în cea de-a treia zi a Ploiești Jazz Festival, pe iubitorii muzicii de profil la un concert pe care-l va susține alături de solista sud-africană Pilani Bubu. Reprezentația le va fi urmată de noi invitați de peste hotare.

19:00 Ploiești Jazz Trio (RO) & Pilani Bubu (ZA)

21:00 Benito Gonzales Trio (VE) & Casey Benjamin (US)

Pilani Bubu este o artistă independentă, cu o voce unică, un sunet și un stil de nișă într-o fuziune de genuri: folk, soul, jazz & funk. Vocea sa este unică prin sunetul rotund și capacitatea de a sparge bariere. Când nu cântă, Pilani este public speaker, prezentator TV și designer.

A lansat două albume iar ultimele două single-uri ale sale (lansate în 2018) fac parte dintr-un nou album la care lucrează, „Folklore”. A participat la Festivaluri precum The Drum Beat Festival, Women Rising Concert (Nigeria), Jazz in The Park, Creole Queen (New Orleans), Fete De La Musique & Grahamstown National Arts Festival, Stellenbosch Wine Festival și a apărut în emisiuni TV precum: Expresso Breakfast Show, Shift TV, TNL cu Robert Marawa, Sisterhood, YO-TV, Afro Cafe, Out And About, Show Me Love, LLN Loyiso Gola, The Voice (South Africa Top 100).

În ultimii opt ani a susținut numeroase concerte în New Orleans (S.U.A.), Londra (Marea Britanie), Toulouse (Franța), Lagos (Nigeria), Maputo (Mozambic), Accra (Ghana) și Nairobi (Kenya). În prezent, Pilani filmează un vlog și documentar personal, intitulat „Travel With Music”.

Născut într-o familie de muzicieni venezueleni, pianistul de jazz Benito Gonzales are o admirație profundă pentru tradiții. Se află astăzi printre cei mai buni muzicieni americani în devenire, clădindu-și cariera prin urmarea pașilor înaintașilor săi în jazz. Fuziunea între ritmuri din diverse țări și jazz propriu-zis îl face pe acest pasionat interpret să cucerească publicul din toată lumea.

Benito Gonzales este recunoscut drept un fascinant pianist și compozitor prin albumul său de debut, „Starting Point” (Christian McBride, Antonio Sanchez, Rene McLean, Ron Blake), care a fost foarte bine primit de către public și a câștigat Premiul I la Great American Jazz Piano Competition. Albumul său „Circles” (Ron Blake, Myron Walden, Azar Lawrence, Christian McBride, Jeff “Tain" Watts) revelează un proiect foarte intim, împletind rolul său de lider cu acela de improvizator desăvârșit.

De curând, Benito a atras atenția criticii de specialitate asupra sa prin lucrul la albumul lui Kenny Garrett care a fost nominalizat la Premiile Grammy: „Seeds from the Underground”. După aproape șapte ani de turnee alături de Kenny Garrett, Benito și-a adăugat în agendă multe invitații de a cânta la Festivaluri Internaționale și în cluburi de jazz.

Benito Gonzales Trio va concerta în cea de-a treia zi a Ploiești Jazz Festival alături de saxofonistul american Casey Benjamin.

Biletele, în valoare de 100 de lei/zilele I-IV și 160 de lei/ziua V se găsesc la casa de bilete a Filarmonicii, la Agenția Teatrală, la standul amenajat în hipermarketul Cora din AFI Ploiești și online, aici:

Abonamentele, valabile pentru toate cele cinci zile de festival, costă 400 de lei și pot fi achiționate exclusiv de la casa de bilete a Filarmonicii.

Primul festival de jazz din țara noastră s-a organizat la Ploiești în 1969.

Sursa: Filarmonica Paul Constantinescu Ploiești