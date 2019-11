Tonul Festivalului de Jazz de la Ploiești îl dă Florin Niculescu, Cavaler al Ordinului Artelor și Literelor. Programul integral al evenimentului

Săptămâna viitoare aduce, la Ploiești, un regal de excepție al muzicii de calitate. Ploiești Jazz Festival va aduce în prim-plan, timp de cinci zile, spectacole de mare clasă ale artiștilor din țară, dar și ale invitaților din afara granițelor României. Festivalul debutează miercuri, 20 noiembrie, la ora 19.00, cu concertul susținut de Florin Niculescu Quartet (Franța) alături de orchestra simfonică ploieșteană condusă de la pupitrul dirijoral pe Vlad Mateescu.

Florin Niculescu atinge vioara într-un paradox sonor unic, doar al lui, despre care Le Nouvel Observateur spunea că „e un violonist spectaculos şi fabulos”, Le Monde că „e un muzician remarcabil, precis, agil şi dinamic”, Le Figaro – chiţibuşarul la critică de artă – spunea că „îţi taie respiraţia, brutal şi tandru”, iar publicaţii ca Hot Jazz sublinia: „În el, jazz-ul francez a găsit în sfârşit un succesor al lui Grapelli”.

Florin Niculescu – Cavaler al Ordinului Artelor și Literelor

Puțin cunoscut în România, Florin Niculescu a devenit, în decembrie 2015, Cavaler al Ordinului Artelor și Literelor – prestigioasa distincție oferită de Republica Franceză. Recunoașterea a primit-o pe o scena Palatului Tinerimea Română, adică în țara sa, așa cum și-a dorit.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Titlul, care este un omagiu adus artiștilor cu o contribuție majoră pentru cultura Franței, dar și a lumii, i-a fost înmânat de către ambasadorul Francois Saint-Paul. Când a venit momentul să își primească medalia, artistului i se citea mândria pe chip.

„Cred că mi-am făcut datoria de artist și n-am stat de pomană 25 de ani în Franța. Sunt fericit că pot să mă exprim pe scenă în țara mea, unde publicul poate să aprecieze arta pe care o fac”, a declarat maestrul arcușului.

Florin Niculescu – drumul către unul dintre cei mai buni violoniști de jazz manouche ai lumii.

„Ploiesti Jazz Festival" 2019 este organizat de Filarmonica „Paul Constantinescu" Ploiesti si se desfășoară sub egida Ministerului Culturii și Identității Naționale și sub auspiciile Familiei Regale a României.

Biletele, în valoare de 100 de lei/zilele I-IV și 160 de lei/ziua V se găsesc la casa de bilete a Filarmonicii, la Agenția Teatrală, la standul amenajat în hipermarketul Cora din AFI Ploiești și online, AICI

Abonamentele, valabile pentru toate cele cinci zile de festival, costă 400 de lei și pot fi achiționate exclusiv de la casa de bilete a Filarmonicii.

Primul festival de jazz organizat în țara noastră s-a organizat la Ploiești în 1969.

Programul Ploiești Jazz Festival 2019



Ziua I – 20 noiembrie

19:00 Orchestra Simfonică a Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești (RO) & Florin Niculescu Quartet (FR) dirijor: Vlad Mateescu (RO)

Ziua II – 21 noiembrie

19:00 Romanian Old Stars (RO) - Mircea Tiberian – pian, Garbis Dedeian - saxofon, Eugen Gondi – baterie, Nicolas Simion – saxofon, Catalin Rasvan- chitară bas

21:00 Ploiești Big Band Jazz Society (RO) dirijor: Tom Smith (US) solistă: Nadia Trohin (MD)

Ziua III – 22 noiembrie

19:00 Ploiești Jazz Trio (RO) & Pilani Bubu (ZA)

21:00 Benito Gonzales Trio (VE) & Casey Benjamin (US)

Ziua IV – 23 noiembrie

23 noiembrie 18:00 Camilla George Quartet (FR)

20:00 Carmen Souza & The Silver Messengers (PT)

Ziua V – 24 noiembrie

18:00 Ralph Peterson & The Messenger Legacy (US)

20:00 Ravi Coltrane Quartet (US)



Sursa: facebook Filarmonica Paul Constantinescu Ploiești