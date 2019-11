50 de ani de Jazz în exclusivitate la Ploiești Shopping City! Vizitează expoziția afișelor dedicate muzicii jazz

Ploiești Shopping City găzduiește cu mândrie expoziția afișelor dedicate evenimentelor de jazz, desfășurate în România în perioada 1969 – 2019. Expoziția este organizată de Filarmonica Paul Constantinescu și îi așteaptă pe iubitorii de frumos și neconvențional în perioada 04 – 29 noiembrie 2019.

Cele peste 100 de afișe de colecție promovează ultimii 50 de ani de Jazz în România, prin nume uriașe precum Johnny Răducanu, Michel Petrucciani, Nigel Kennedy, Freddie Hubbard sau Herbie Hancock.

Ediția din acest an a Ploiești Jazz Festival celebrează 50 de ani de jazz în România și 50 de ani de la primul Festival de Jazz organizat la Ploiești. Această ediție aniversară se va desfășura în perioada 20-24 noiembrie la Filarmonica Paul Constantinescu, sub egida Ministerului Culturii și Identității Naționale și sub auspiciile Familiei Regale a României.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

În calitate de partener și susținător al evenimentelor culturale, Ploiești Shopping City va găzdui în perioada imediat următoare recitaluri extraordinare, după cum urmează: 15 noiembrie, ora 17:30 – recital Corul Filarmonicii; 16 noiembrie, ora 12:00 – recital Caravana Dixieland.

Află mai multe despre expoziția afișelor dedicate jazz-ului și despre recitalurile dedicate Jazz Festival ediția 2019 de pe site-ul https://www.ploiestishoppingcity.ro/evenimente/expozitie-de-afise-de-jazz/ și de pe pagina de Facebook.

Despre Ploiești Shopping City

Ploiești Shopping City, primul și cel mai mare centru comercial din județul Prahova, are o suprafață închiriabilă de 46.500 m2 și pune la dispoziția clienților săi aproximativ 2.000 locuri de parcare. Mall-ul găzduiește unul dintre cele mai mari cinematografe din afara Capitalei, cu 12 săli de proiecție dintre care 7 sunt dotate cu tehnologia 3D, dar și peste 100 de magazine, mix-ul de chiriași incluzând branduri internaționale precum Zara, H&M, Pull and Bear, Bershka, Stradivarius, Adidas, Starbucks, Tezyo, LC Waikiki,Intersport, Noriel, BSB, Oviesse Kids și multe altele. Ploiești Shopping City este un proiect dezvoltat de Carrefour Property Romania împreună cu NEPI Rockcastle.

(P)